One Piece chapitre 1103 : date, heure de sortie et spoilers

L’arc Egghead a offert des montagnes russes émotionnelles aux fans de One Piece. Et maintenant que le flashback de Kuma est terminé, le chapitre 1103 s’apprête à passer une autre étape excitante.

L’arc Egghead de One Piece est l’un des plus palpitants du manga à ce jour. Entre la découverte de la véritable nature des pouvoirs de Bonney et les combats envoûtants de Luffy avec Lucci et Kizaru, l’arrivée de Gorosei Saturn sur l’île ou l’histoire terrible de Kuma, on peut clairement dire que l’arc a su captiver les fans.

Alors que l’année 2024 commence, l’histoire des pirates se prépare pour une autre étape excitante. Le chapitre 1103 de One Piece marque la fin du flashback de Kuma et un retour à la chronologie actuelle.

La vie menacée de Bonney, une bataille intense à l’horizon, la suite promet son lot d’émotions fortes ! On vous donne la date et l’heure de sortie du chapitre 1103 de One Piece, ainsi que ses spoilers.

Le chapitre 1103 de One Piece sera publié gratuitement sur le site Manga Plus le 5 janvier 2024. En France, vous pourrez lire la suite des aventures de Luffy et ses compagnons dès 16h.

Spoilers du chapitre 1103 de One Piece

Selon les spoilers publiés sur Reddit, le titre anglais du nouveau chapitre sera “I’m sorry Dad“, soit “Je suis désolée papa“.

“Les spoilers en résumé du chapitre 1103 de One Piece“

Dans les chapitres précédents, nous avons été témoins du dernier sacrifice de Kuma pour Bonney et découvert de quelle manière il a perdu ses souvenirs. Mais le flashback étant désormais terminé, nous sommes revenus à la chronologie actuelle sur Egghead.

Avant que le flashback de Kuma ne commence, la vie de Bonney était grandement menacée. L’équipage des Chapeaux de Paille étant incapable de bouger, Luffy épuisé après son combat contre Kizaru, il ne reste plus qu’une personne pour voler au secours de la jeune pirate : Kuma.

La véritable nature du pouvoir du Fruit du Démon de Bonney

Il est ensuite révélé que le pouvoir de Toshi Toshi no Mi de Bonney lui a été donné par Saturn. Dans le passé, Saturn a mené des expériences sur des personnes pour leur donner des pouvoirs de Fruit du Démon via un médicament extrait, leur évitant ainsi de réellement manger le fruit.

crunchyroll/eiichiro oda/shueisha

Saturn a donné ce médicament à Ginney, la mère de Jewelry Bonney, mais elle a malheureusement contracté la maladie des Écailles de Saphir comme effet secondaire. Néanmoins, il n’a pas réalisé que le pouvoir du Fruit du Démon et les Écailles de Saphir se transmettraient à sa fille Bonney.

Nous découvrirons également la véritable nature du pouvoir du Fruit du Démon de Bonney. Cette dernière est en effet capable de se transformer en n’importe quelle version future d’elle-même qu’elle imagine (donnant au passage raison à la théorie des fans sur le pouvoir de l’imagination). Toutefois, plus elle acquiert de connaissances sur son futur moi, plus son pouvoir devient limité. C’est pourquoi, lorsque Bonney lutte désespérément et commence à douter de ce qu’elle sait concernant Nika, sa forme Nika devient trop faible pour continuer d’affronter Saturn.

L’arrivée salvatrice de Kuma dans le chapitre 1103 de One Piece

Vers la fin du chapitre, Saturn se prépare à tuer Bonney alors qu’elle s’excuse auprès de son père (Kuma), s’estimant responsable pour son choix de renoncer à sa vie pour celle de la fillette.

crunchyroll

Mais tout espoir n’est pas perdu. Dans une dernière scène épique, Kuma arrive sur l’Île Egghead et détruit les Marines qui entouraient le groupe. Il saisit Bonney avec sa main et la protège avec son corps de l’attaque de Saturn, puis une terrible bataille s’ensuit.

Le chapitre se termine sur le visage de Kuma rempli de fureur alors qu’il se prépare à frapper Saturn. Juste avant que son poing ne le touche, la dernière case révèle le visage terrifié du grand méchant.

Ne vous attendez cependant pas à voir la suite trop vite : car il y aura une nouvelle pause de deux semaines après le chapitre 1103. Il faudra donc se montrer patient pour assister au déferlement de rage de Kuma dans le manga One Piece.

