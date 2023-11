One Piece chapitre 1100 : spoilers, date et heure de sortie

Le chapitre 1100 de One Piece en révélera davantage sur la tragique histoire de Kuma, y compris l’implication de Saturn. Voici la date de sortie et les éventuels spoilers.

One Piece d’Eiichiro Oda s’apprête à atteindre un autre jalon important avec la sortie du très attendu chapitre 1100. Nous sommes actuellement dans l’arc de l’Île Egghead, qui se concentre sur le passé déchirant de Kuma, et comment le personnage a lancé une révolution dans le Royaume de Sorbet. Et l’histoire va devenir encore plus sombre.

Les flashbacks entrant maintenant dans leurs dernières phases, et le chapitre 1099 montrant Kuma enfin sur le point de guérir Bonney des Écailles de Saphir après avoir fait un pacte avec le diable (Vegapunk), il est temps de remettre le Projet Pacifista sous les projecteurs.

Date de sortie et spoilers potentiels : on vous dit ce qu’on sait du chapitre 1100 de One Piece.

Le chapitre 1100 de One Piece sera disponible le 3 décembre sur Manga Plus. Pour les plus impatients, il faudra attendre sa publication à 16h.

Spoilers du chapitre 1100 de One Piece

Suite au chapitre 1099, nous savons maintenant la raison déchirante pour laquelle Kuma a sacrifié son corps, et les spoilers pour le chapitre 1100 affirment que nous explorerons tout cela plus en détail, pour découvrir comment le personnage est devenu l’un des Sept Grands Corsaires (Shichibukai) et surtout un cyborg.

eiichiro oda, shueisha/manga plus

Le chapitre 1100 de One Piece reprendra là où le 1099 s’est arrêté, et commencera avec l’intervention de Saint Jaygarcia Saturn. Saturn, que le chapitre précédent a révélé être à l’écoute des plans originaux de Kuma et du Dr. Vegapunk, décide de créer l’arme ultime à partir de Kuma. Ainsi, il menace d’arrêter Kuma et Bonney à moins que le révolutionnaire accepte de devenir un Shichibukai.

N’ayant guère le choix, Kuma accepte et négocie en retour la sécurité de Bonney. Tous deux subissent ensuite une chirurgie, Bonney pour guérir ses Écailles de Saphir et Kuma pour devenir un cyborg. Bien que ces procédures nécessitent un long temps de rétablissement, elles sont finalement couronnées de succès et Bonney est autorisée à retourner au Royaume de Sorbet tandis que Kuma devient un Shichibukai.

Suite à cela, les spoilers indiquent que le chapitre montrera les réactions de certains des anciens grands corsaires – probablement Sir Crocodile, Hawkeye “Dracule” Mihawk, Jinbe, Doflamingo, Gecko Moria et Boa Hancock – à la nouvelle version de Kuma. Néanmoins, il n’est toujours pas dit s’ils interagiront avec Kuma en personne ou découvriront d’une autre manière ce nouveau cyborg monstrueux.

Sans trop en révéler, les spoilers passent ensuite à la fin du chapitre, révélant que Kuma (toujours en possession de son esprit et de ses souvenirs) enverra une lettre à Bonney pour lui dire qu’il l’aime.

Dans les dernières cases, un grand rebondissement est prévu. Kuma arrivera au village de Fuchsia, la ville natale de Monkey D. Luffy. Quelle pourrait être sa raison ? Qui ou quoi pourrait-il chercher ?