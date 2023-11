One Piece chapitre 1099 : Est-ce que Kuma peut sauver Bonney ?

Le chapitre 1099 de One Piece continuera avec les luttes de Kuma pour sauver Bonney et la tragédie dans le Royaume de Sorbet. Date de sortie et spoilers possibles, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel épisode.

One Piece présente actuellement son récit le plus sombre et déchirant avec des aperçus de toute la vie de Kuma. Dans le chapitre 1098, nous découvrons enfin l’âge de Bonney et l’identité de ses vrais parents. Ginny meurt également à cause d’une maladie mystérieuse, qui affecte également son bébé.

Bien que dévasté par la mort de Ginny, Kuma adopte Bonney et l’élève comme sa propre fille. Malheureusement, Bonney est destinée à mourir à cause de la maladie de sa mère. Elle rêve de voyager à travers le monde, et Kuma ne peut pas se résoudre à lui dire la vérité.

Il promet qu’elle se rétablira d’ici ses dix ans, tandis que le médecin annonce qu’elle mourra justement à cet âge-là. La suite révélera davantage de secrets sur le passé de Kuma. Date de sortie, spoilers potentiels, on vous en dit plus sur le chapitre 1099 de One Piece.

Comme il y aura une pause cette semaine, le chapitre 1099 de One Piece sortira le 26 novembre à minuit au Japon. En France, il sera disponible à 16h sur le site Manga Plus.

Spéculations sur les possibles spoilers du chapitre 1099 de One Piece : À quoi s’attendre ?

Le chapitre 1099 de One Piece pourrait enfin révéler la vérité derrière la transformation de Kuma en Pacifista. Dans le chapitre récent, le médecin a confirmé que Bonney ne vivrait pas au-delà de l’âge de 10 ans. Cependant, dans la chronologie actuelle, elle a 12 ans. De plus, Kuma est devenu entièrement un Pacifista et est mentalement mort il y a environ deux ans.

Nous savons également qu’il s’est volontairement inscrit pour devenir un cyborg. Par conséquent, il n’est pas difficile de faire le lien et supposer qu’il s’est sacrifié pour le bien de sa fille adoptive. Cela pourrait être soit Vegapunk soit le Gouvernement Mondial qui connaissait le remède, ou ils lui ont simplement donné le Fruit Toshi-Toshi que Bonney a mangé plus tard.

Cependant, avant cela, nous verrons également l’attaque de l’ancien roi sur le Royaume de Sorbet et pourquoi Kuma est connu de tous comme le roi tyran. De plus, le flashback pourrait se terminer en un ou deux chapitres, et la série verra enfin Luffy et les autres affronter Saturn.

Rendez-vous donc le 26 novembre pour en découvrir davantage dans le chapitre 1099 de One Piece !