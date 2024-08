Explication de l’arc Erbaf dans One Piece : que réserve la suite du manga ?

Les pirates du Chapeau de Paille et les géants mettent le cap sur Erbaf : à quoi faut-il s’attendre dans le prochain arc de One Piece ?

La saga finale de One Piece a commencé avec l’île futuriste d’Egghead et le laboratoire de Vegapunk. Mais les pirates ont très vite choisi de décamper, après avoir appris que la Marine était aux trousses du savant : rapidement, l’île d’Erbaf a été évoquée. Il aura cependant fallu attendre la fin des combats et les révélations du message de Vegapunk pour que Luffy et compagnie lèvent l’ancre dans le chapitre 1123.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après avoir renvoyé les Doyens à Mary Geoise, l’équipage du futur roi des pirates et les joyeux Dorry et Broggy ont donc mis le cap sur la terre des géants. Une décision célébrée par les lecteurs, qui attendaient cet arc avec presque autant de ferveur qu’Usopp, aux anges alors que les voiles sont déployées. Il faut dire qu’il avait été teasé dès le début du manga d’Eiichiro Oda, avec l’arc Little Garden dans la saga Arabasta : on vous dit tout sur les prochaines aventures de Luffy à Erbaf.

L’article continue après la publicité

L’arc Erbaf n’a pas encore de date de sortie officielle dans la publication de One Piece.

L’article continue après la publicité

eiichiro oda/shueisha

Bien que les Chapeaux de Paille aient mis les voiles dans le chapitre 1123, il reste probablement encore quelques semaines avant qu’ils ne débarquent sur la terre des géants. En effet, certaines intrigues ont été mises en suspens avec le climax d’Egghead, et la transition entre les deux arcs risque de prendre quelques chapitres.

En rapport: Le chapitre 1116 de One Piece tease le combat du Géant de Fer contre le Gorosei

L’article continue après la publicité

Il faut ainsi en apprendre davantage sur les statuts de Kizaru ou de Saturn, sans oublier les nouvelles primes qui devraient tomber pour l’équipage de Luffy.

De plus, en mai 2024, le site officiel du Shonen Jump a révélé que les prochaines figurines One Piece reprenant les designs d’Erbaf ne sortiraient pas avant novembre 2024. Il vaut donc mieux s’attendre à un véritable démarrage de l’intrigue à la fin de l’automne.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que se passera-t-il dans l’arc Erbaf ?

Un nouvel arc ouvre toujours la voie à de nouvelles aventures. Erbaf sera très certainement massif, et porteur de nombreux mystères. On vous résume ici les quelques événements auxquels s’attendre.

La réunion de Robin avec Haguar D. Sauro

eiichiro oda/shueisha, toei animation

Robin découvre dans l’arc Egghead que le géant Sauro (ou Saul) est toujours en vie et réside à Erbaf. L’ancien naufragé découvert à Ohara a veillé à ce que les recherches ne soient pas perdues et étudie encore activement les Ponéglyphes. Puisque Vegapunk n’a pas révélé toutes les informations sur le Siècle Oublié, Saul devrait être le plus à même de combler les trous.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le lore autour de Nika

crunchyroll

Nika est le nom d’un guerrier mythique vénéré comme le Dieu du Soleil par les esclaves depuis les temps anciens. Son existence est intimement liée à la mythologie d’Erbaf, bien qu’elle n’ait été consignée que dans peu de textes anciens, la plupart détruits depuis.

Sa légende a été transmise parmi les Buccaneers, mais cette ethnie est presque entièrement éteinte. Toutefois, les guerriers d’Erbaf en savent davantage sur la figure légendaire et seront certainement ceux qui révéleront tout à l’équipage de Luffy.

L’article continue après la publicité

La montée en puissance des Chapeaux de Paille

crunchyroll

Erbaf est la terre des rêves d’Usopp. Depuis sa rencontre avec Dorry et Broggy à Little Garden, le tireur d’élite désirait ardemment visiter la terre des nobles guerriers, qui représentent son idéal.

L’article continue après la publicité

Il est donc fortement probable qu’il apprenne de nouvelles techniques pendant l’arc, qui l’aideront à améliorer ses compétences. Après tout, l’équipage de Luffy acquiert de nouvelles capacités dans presque chaque arc. Erbaf étant la terre des guerriers, mieux vaut se préparer pour des combats et des entraînements haletants.

L’article continue après la publicité

La présentation du prince Loki

eiichiro oda/shueisha, toei animation

Jusqu’à présent, seule la silhouette du prince Loki a été vue, alors qu’il demandait Charlotte Laura en mariage – avant d’essuyer un refus de la femme qu’il convoitait.

L’épisode n’aura pas été sans conséquence : après le rejet et la fuite de sa fille, Big Mom est devenue une grande ennemie des géants. L’arc Erbaf sera ainsi le bon moment pour tirer au clair l’incident, tout en découvrant de nouvelles informations sur la famille royale de l’île.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le sort des pirates de Kid

eiichio oda/shueisha/toei animation

Après la défaite écrasante contre Shanks, le statut de l’équipage d’Eustass Kid reste inconnu : les géants ont coulé le bateau des pirates, disparus de la circulation depuis.

Eustass Kid a en effet menacé l’île, qui recueillait alors Shanks le Roux. Ce dernier n’a pas hésité à utiliser le “Trépas Divin“, technique empruntée à Gol D. Roger, avant de laisser ses amis colossaux se charger de faire disparaître les marins encore vivants.

L’article continue après la publicité

Autant dire que leurs chances de survie sont minces, mais le manga One Piece n’a pas confirmé pour autant leur décès à ce point de l’aventure.