L’arc Erbaf de One Piece débute en rappelant les origines de l’Équipage du Chapeau de Paille

Le très attendu arc Erbaf de One Piece commence par une séquence adorable qui n’est pas sans rappeler les débuts du célèbre Équipage du Chapeau de Paille mené par Luffy.

Depuis son lancement en 1997, le manga One Piece a suivi Monkey D. Luffy et son équipage depuis East Blue jusqu’aux mers dangereuses du Nouveau Monde. Luffy a rencontré Nami, Zoro, Sanji et Usopp à East Blue et ils font partie de l’équipage pirate depuis lors. Les fans connaissent l’histoire bouleversante de Nami et tout ce que ses amis ont fait pour la libérer de l’emprise d’Arlong.

Alors que Luffy, Zoro et Sanji sont les trois membres les plus puissants de l’Équipage du Chapeau de Paille, Usopp est l’un des plus faibles. Cependant, dans le chapitre 1127 de One Piece, Nami se réveille apeurée sans savoir qu’elle se trouve à Erbaf. Elle est alors confrontée à une “énorme abeille”, et supplie ses amis de devenir l’aider, y compris Usopp.

Comme elle n’a aucune idée de l’endroit où elle se trouve, ni même de l’endroit où se trouve le reste de l’équipage, le choix logique serait de souhaiter l’apparition d’autres membres, à l’instar de Jinbe et Franky, qui sont bien plus forts qu’Usopp. Cependant, Usopp était présent à Arlong Park et il a risqué sa vie pour la sauver du redoutable Homme-Poisson.

C’est pourquoi, lorsqu’elle est bloquée dans un endroit inconnu, elle appelle inconsciemment les noms des quatre amis en qui elle a le plus confiance. Le chapitre 1127 de One Piece suit ses difficultés à Erbaf. Elle voit Usopp lutter contre un chat géant et lui demander de l’aide. La navigatrice va alors lui rétorquer : “C’est toi qui m’appelles à l’aide ?!”, suggérant de manière comique que c’est plutôt elle qui devrait avoir le rôle de la demoiselle en détresse.

Mais cela implique également que Nami sait que, malgré les faiblesses d’Usopp, il lui tendra la main pour l’aider s’il la voit en difficulté. Heureusement, leurs trois compères arrivent à temps et sauvent le duo, comme d’habitude.

Un fan partage sur X/Twitter : « Si l’on regarde purement du point de vue du combat, Usopp n’est en aucun cas le numéro 4 de l’équipage du chapeau de paille, mais Nami demande de l’aide à Luffy, Zoro, Sanji, et Usopp. Si l’on considère que ces quatre-là étaient les membres envoyés pour vaincre Arlong, c’est qu’elle a une confiance totale en lui. »

« Oui, elle n’aurait jamais pu savoir qu’elle se trouvait dans ce pays mystérieux, coincée avec seulement ces 4-là. Elle aurait pu appeler Franky ou Jinbe, mais elle ne l’a pas fait parce qu’elle a beaucoup plus confiance en ces gars », écrit un autre.

Un troisième ajoute : « Nami sait très bien que même si Usopp est lâche et faible, il fera tout ce qu’il peut pour essayer de protéger ses coéquipiers. Ces quatre-là ont risqué leur vie pour libérer Nami alors qu’ils la connaissaient à peine. C’est pourquoi Arlong Park restera à jamais mon moment préféré ».

Maintenant que l'arc Erbaf a enfin commencé, voici donc ce que nous réserve la suite du manga One Piece.