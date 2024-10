One Piece annonce un anime spécial pour le 25e anniversaire de la série

Alors que le 25ᵉ anniversaire de la série One Piece approche, la franchise a annoncé un nouveau projet d’anime surprise.

L’anime One Piece a fait ses débuts le 20 octobre 1999, environ deux ans après le début du manga. C’est sous l’égide du studio Toei Animation que les personnages inventés par Eiichiro Oda se sont mis en mouvement, dans des épisodes sortant encore aujourd’hui toutes les semaines.

C’est un long chemin que Luffy, Nami, Zoro et compagnie ont parcouru en 25 années d’existence, et manga comme anime sont désormais entrés dans la saga finale : la série a abordé l’arc Egghead en janvier 2024. Et alors que le studio s’apprête à célébrer l’anniversaire de l’anime, un nouveau court-métrage d’animation autour de One Piece sera bientôt diffusé pour commémorer l’événement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sur les réseaux sociaux, le spécialiste de One Piece Pew a en effet partagé la nouvelle : “Le projet spécial, ‘ONE PIECE FAN LETTER’, réalisé par Megumi Ishitani, sortira le 20 octobre, en commémoration du 25e anniversaire de l’anime One Piece.”

La réalisatrice Megumi Ishitani n’est pas nouvelle dans l’univers des pirates : elle a déjà signé l’épisode 1015, considéré comme l’un des plus beaux de l’anime, et a également réalisé les openings 25 et 26 de la série de la Toei. En plus d’Ishitani, l’animateur non moins réputé Keisuke Mori co-réalisera le court-métrage.

L’article continue après la publicité

Ce dernier a rejoint l’équipe durant l’arc Wano et a travaillé sur quatre épisodes, dont le fameux 1015e. Le court-métrage suivra une jeune fille fan de Nami dans l’univers des Chapeaux de Paille, et adaptera des histoires du roman Straw Hat Stories. Le recueil contient en effet des histoires de plusieurs membres de l’équipage de Luffy : on ne sait donc pas encore à ce stade lesquelles auront droit à une adaptation.

L’article continue après la publicité

Car loin de se contenter du récit sur Nami, il semble que l’anime ait choisi de s’intéresser à d’autres pirates, comme l’a fait remarquer un autre compte populaire de One Piece : “ONE PIECE FAN LETTER pourrait adapter plus d’histoires du roman Straw Hat Stories que celle de Nami. Je peux repérer des scènes des récits de Luffy, Zoro et Franky, donc je me demande combien vont être adaptées et quelle sera la durée de l’anime ?“

L’article continue après la publicité

Alors que l’anime One Piece continue de suivre les événements d’Egghead, le manga se dirige vers l’arc Erbaf et a déjà commencé à présenter de nouvelles intrigues géantes : le chapitre 1128 ira même jusqu’à présenter un nouveau “Dieu Soleil”.