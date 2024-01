La saga finale de One Piece marque le retour de l’animateur préféré des spectateurs

Une bonne nouvelle vient de tomber pour les fans de One Piece : leur animateur préféré va participer à la production de la saga finale de l’anime.

Alors que leur voyage à Wano se termine, les Chapeaux de Paille mettent les voiles pour de nouvelles aventures sur l’île d’Egghead. On parle ici d’une île futuriste remplie de merveilles innombrables. Cependant, de sacrés défis les attendent sur cette nouvelle terre dans One Piece.

L’anime est officiellement entré dans la dernière ligne droite de sa saga finale avec le début de l’arc Egghead. Profitant d’un nouveau style artistique, d’un nouveau générique de début et de fin, la série est prête pour son histoire la plus passionnante à ce jour. Mieux : One Piece ajoutera même des segments supplémentaires en fin d’épisodes. Et ça commence avec Robin et Chopper.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans tous les cas, de nouveaux personnages feront leur apparition au fil du temps. Et quoi de mieux pour leur donner vie que de faire venir un animateur réputé, très apprécié des spectateurs ?

Quel animateur bien-aimé des fans revient pour la saga finale de One Piece ?

Selon l’utilisateur Twitter Pewpiece, c’est Vincent Chansard, l’animateur de l’épisode du début du Gear 5, qui reviendra dans l’équipe de One Piece pour la Saga Finale.

Pewpiece a en effet partagé : “Vincent Chansard vient de révéler dans un podcast en direct qu’il reviendra bientôt travailler en interne avec l’équipe de One Piece pendant un an !!“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Vincent Chansard est l’un des principaux animateurs des épisodes de l’introduction du Gear 5 de Luffy dans One Piece (Épisode 1071), de Zoro vs King (Épisode 1062), et 12 autres volets de la saga Wano. Et parce que ça ne suffisait pas, il a ajouté sa patte à trois autres épisodes du Gear 5. En dehors de cela, Vincent Chansard est aussi animateur sur le film One Piece : Red, le long-métrage de l’univers d’Eiichiro Oda le plus rentable au box-office.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Les fans heureux de retrouver l’animation de Vincent Chansard sur One Piece

L’animateur est extrêmement populaire dans la communauté des fans, pour ses scènes d’une fluidité et d’une rapidité sans égales. Et c’est lui aussi un fan du monde de l’animation ! Vincent Chansard a récemment partagé sur Twitter : “Ishitani-san et Mori-san sont tous deux des artistes déjà très uniques et qui se démarquent vraiment dans cette industrie, mais leur combinaison est vraiment exceptionnelle, et en tant que fan d’animation et de OP, c’est une bénédiction de les avoir.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans son tweet, il évoque Megumi Ishitani et Masami Mori, qui ont tous deux réalisé le dernier opening 26 de One Piece. Et quand il félicite des confrères, les internautes eux aussi ont décidé de réagir à la nouvelle de son arrivée pour une année sur la production de l’anime.

Un fan a ainsi partagé : “Selon Pewpiece, Vincent Chansard va bientôt revenir chez Toei en tant qu’animateur à plein temps jusqu’en 2025. C’est une super nouvelle. Vincent est l’un des meilleurs animateurs de l’industrie. Mon rêve est devenu réalité.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre a précisé : “Vincent Chansard vient d’annoncer qu’il reviendra sur One Piece, on est tous gagnants.”

“Le retour de Vincent Chansard pour Egghead, c’est incroyable. L’arc est entre de bonnes mains.”

L’arc Egghead de One Piece a démarré le dimanche 7 janvier 2024, avec l’épisode 1089.