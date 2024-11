Le chapitre 1132 de One Piece subitement retardé – voici sa date de sortie

Le chapitre 1132 de One Piece ne sortira finalement pas cette semaine, suite à l’annonce officielle d’une nouvelle pause de plusieurs semaines.

One Piece a été remarquablement régulier depuis ses débuts en 1997, avec Eiichiro Oda ne prenant que des pauses occasionnelles tout au long de la série. Plus récemment, l’auteur s’est octroyé des pauses plus régulières afin de maintenir un rythme de publication satisfaisant sans s’épuiser.

Si ces pauses sont généralement annoncées à l’avance, le chapitre 1132 vient déroger à la règle avec un retard imprévu.

Le chapitre 1132 de One Piece arrivera finalement le 1er décembre 2024, soit deux semaines après la date de publication initialement prévue – le 17 novembre.

L’information a été confirmée par Manga Plus, et aucune raison n’a encore été donnée pour ce retard aussi soudain qu’inattendu. Eiichiro Oda s’octroie habituellement des intervalles de deux à trois semaines pour maintenir la qualité de son œuvre sans s’épuiser, et cette pause soudaine a suscité des inquiétudes quant à son état de santé.

« Oda devrait prendre soin de lui », déclare un fan sur X/Twitter. « Nooooon, j’espère qu’Oda est en sécurité et en bonne santé », ajoute un autre.

Deux semaines sans explication officielle, c’est inhabituel, mais certaines circonstances peuvent l’expliquer. Par exemple, l’anime One Piece est en pause jusqu’en 2025, ce qui laisse à Eiichiro plus de marge de manœuvre sans risquer de compromettre le calendrier de Toei. En effet, le moindre retard de l’auteur peut par la suite compliquer la tâche du studio chargé d’animer One Piece.

Un remake de l’Arc de l’Île des Hommes-Poissons est actuellement diffusé chaque semaine en guise de solution temporaire. De plus, la saison 2 de la version live-action de One Piece est en cours de tournage, et Eiichiro a repris son rôle de producteur exécutif. Il avait déjà pris une courte pause dans le dessin du manga pour aider à cela, et il est probable qu’il continue d’assister Netflix sur cette tâche.