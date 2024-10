Le chapitre 1129 de One Piece introduit le nouveau pire ennemi de Sanji

Le manga One Piece est entré dans un nouvel arc et les spoilers du chapitre 1129 ont révélé qui se cache derrière le faux “Dieu Soleil” : il s’agit désormais du plus grand ennemi de Sanji.

Le deuxième arc de la saga finale de One Piece a commencé et a introduit un nouvel antagoniste face aux Chapeaux de Paille disparus précédemment en mer : le “Dieu Soleil”, un géant qui s’amuse à gouverner un faux pays des dieux qui s’avère être un diorama dans lequel il enferme les humains qu’il a capturés.

L’article continue après la publicité

Le personnage mystérieux porte un crâne de cerf en guise de casque et se cache derrière un long manteau sombre. Et si les spoilers du chapitre 1129 de One Piece dévoilent son identité, c’est surtout par le biais de ses actes que le vilain s’illustre. Furieux contre les pirates pour avoir malmené ses animaux de compagnie – et rôti son lapin -, le géant se lance à leur poursuite dans le but de se venger.

L’article continue après la publicité

Road de son vrai nom, était le navigateur de l’équipage des pirates dirigés par Hajrudin, un autre géant rencontré dans l’arc Dressrosa et qui a fini par jurer allégeance au Chapeau de Paille – un geste qui ne plaira pas à Road, refusant l’idée de devenir des subordonnés de Luffy.

L’article continue après la publicité

eiichiro oda/shueisha

Il est très probable que Road ait quitté l’équipage de son ancien capitaine après qu’il ait rejoint la Grande Flotte des Chapeaux de Paille, et qu’il se soit ensuite adonné à son hobby mégalomane de capture d’humains pour se faire passer pour le Dieu Soleil. Mais là où le vilain risque de déranger le plus dans le chapitre 1129, c’est sur la scène dans laquelle il habille Nami avec des vêtements à la mode d’Erbaf.

Inconsciente, la pirate s’est retrouvée entre les mains du géant qui s’est même imaginé devenir son petit ami. Au grand dam des héros et surtout de la jeune femme et Sanji, force est de reconnaître qu’il a fallu la déshabiller pour lui offrir ses nouveaux habits.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que Sanji soit en colère, c’est Nami qui terrasse leur ennemi avec un puissant éclair. En plus de ses pouvoirs égalant des catastrophes naturelles, le chapitre 1129 met aussi en avant ses compétences de navigatrice, alors qu’elle se repère sans mal sur une carte qu’elle mémorise en un coup d’œil.

Le chapitre 1129 de One Piece sortira le 13 octobre, et la suite arrivera rapidement pour dévoiler où se trouvent vraiment les Chapeaux de Paille : il n’y aura pas de pause cette semaine dans la publication du manga.