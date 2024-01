One Piece épisode 1089 : Date et heure de sortie de l’arc Egghead

L’épisode 1089 de One Piece lancera officiellement l’arc Egghead dans l’anime : voici sa date et son heure de sortie, et les spoilers.

One Piece a récemment conclu sa saga du Pays de Wano. Les pirates vont donc reprendre le large, quittant le Japon féodal pour faire cap sur une île futuriste : Egghead. Après l’épopée remplie de samouraïs et autres dragons mythiques, les Chapeaux de Paille vont donc s’engouffrer dans une nouvelle aventure bien différente, et qui promet de nouvelles scènes aussi épiques que tragiques.

Le dernier épisode a levé le voile sur les intentions de Luffy : alors qu’on le croyait animé par son rêve de devenir le roi des pirates, on apprend finalement qu’il ne s’agit que d’un levier pour atteindre son véritable objectif.

De plus, alors que les Chapeaux de Paille se dirigent vers une nouvelle île, Sabo, le frère de Luffy, se retrouve au cœur de la tourmente. Le Gouvernement Mondial fait de lui l’assassin de Cobra, mais Luffy et son équipage ne peuvent se résoudre à croire cette version.

La suite au prochain épisode ? On vous donne la date et l’heure de sortie de l’épisode 1089 de One Piece, ainsi que ses spoilers.

L’épisode 1089 de One Piece sortira le dimanche 7 janvier 2024 sur Crunchyroll. D’après le planning officiel du site, il sera diffusé dès 9h du matin.

Aperçu et spoilers de l’épisode 1089 de One Piece

L’épisode 1089 de One Piece est intitulé “Une nouvelle saga commence. Le cap de Luffy et Sabo !”

toei animation

Après que Luffy ait révélé son véritable rêve à son équipage, Franky dit qu’il faut trouver le dernier Ponéglyphe. Cependant, Robin assure que personne ne l’a vu depuis longtemps, son emplacement reste donc inconnu.

Pendant ce temps, le QG de la Marine est en plein chaos, essayant de localiser Sabo alors qu’il se déplace du Royaume de Kamabakka au Royaume de Lulusia. L’un des Cinq Doyens le qualifie de malchanceux pour avoir cherché refuge dans un royaume qui s’est rebellé contre le Gouvernement Mondial quelques jours auparavant, tandis que son collègue assure que c’est simplement le “destin”.

Sabo parvient à peine à contacter le quartier général de l’Armée Révolutionnaire et jure à Dragon ne pas avoir tué Cobra. Il parle également de quelqu’un occupant le trône vide. Mais le Royaume de Lulusia explose juste après. La série One Piece montre un aperçu d’Imu, suggérant son implication dans l’anéantissement d’un royaume entier. Quant au lieu où se trouve Sabo, il reste inconnu.

Quelques jours plus tard, les Chapeaux de Paille sont pris dans une énorme tempête, et sauvent Jewelry Bonney, l’une des pirates de la Pire Génération. De leur côté, les membres du SWORD s’inquiètent pour Koby, suppliant Grus de se joindre à la mission de sauvetage. Malheureusement, infiltrer la base de Barbe Noire à Hachinosu est trop risqué, même pour les hauts gradés de la Marine.

Rendez-vous donc le 7 janvier pour découvrir l’entrée des Mugiwara dans l’arc Egghead de One Piece.