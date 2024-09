Le chapitre 1125 de One Piece révélera en quoi les pouvoirs de Luffy sont si effrayants

Alors que le manga finit de conclure l’arc Egghead, le chapitre 1125 va en dévoiler un peu plus sur le pouvoir de Luffy.

C’est une lourde page qui est en train de se tourner : l’arc Egghead touche à sa fin, et les pirates ont mis le cap sur l’arc Erbaf et ses intrigues colossales. Mais avant que nos héros ne posent le pied sur la terre des géants, il faut encore répondre à certaines questions laissées en suspens, et c’est ce que le prochain chapitre semble prévoir de faire.

Car pendant que Luffy et compagnie voguent tranquillement en célébrant leur fuite réussie du pays de la science, les soldats de la Marine se remettent difficilement de l’attaque du robot géant Emeth. Kizaru et Akainu ont eu un échange aussi émouvant que bruyant via escargophone, et les amiraux se réveillent péniblement après le déchaînement de haki. Et le chapitre 1125 va s’intéresser cette fois à Saturn et aux doyens.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1125 de One Piece.

Saturn parle des pouvoirs de Luffy dans le chapitre 1125 de One Piece

Le doyen Saturn va être puni par Imu dans le chapitre 1125, après avoir reconnu que les pouvoirs de Luffy lui sont incompréhensibles.

En effet, le membre du Gorosei va revenir sur les succès et échecs de son opération sur Egghead : si le gouvernement a réussi à mettre la main sur York et le Mother Flame, le message de Vegapunk aura causé de nombreux dommages à sa crédibilité. Pourtant, ce n’est pas pour cette raison qu’Imu laissera éclater sa colère sur le doyen.

En rapport: Le chapitre 1116 de One Piece tease le combat du Géant de Fer contre le Gorosei

Ce dernier va en effet perdre ses capacités et se consumer sur place, se transformant en momie avant de s’enflammer complètement pour ne laisser derrière lui qu’un squelette. Mais avant cela, un échange entre Saturn et Imu mettra en relief la raison de cette fin atroce : alors que le dirigeant du gouvernement mondial reprochera au membre du Gorosei d’avoir laissé “Joy Boy” s’échapper, le doyen répondra que les pouvoirs de Luffy vont au-delà de toute compréhension.

Luffy possède le pouvoir du Hito Hito no Mi : Modèle Nika, qui lui confère les pouvoirs du légendaire dieu du soleil. Les derniers mots de Saturn témoignent de capacités inégalables, mais Imu ne montre malgré tout aucune pitié envers son subordonné, certainement parce que lui aussi craint de tels pouvoirs. Et sur les réseaux sociaux, les fans se sont enthousiasmés quant à l’inquiétude que les antagonistes éprouvent envers le héros de One Piece.

Un compte populaire partage : “Saturn est un personnage tellement détestable qu’il n’a pas été vaincu comme un méchant respectable. Au lieu de cela, il a été humilié par Luffy, a échoué dans sa mission, et Imu l’a tué comme l’insecte qu’il est. Une fin minable pour un personnage minable.”

Un autre réagit : “Donc, Imu a tué Saturn non pas pour avoir laissé fuiter des informations, mais parce qu’il n’a pas réussi à arrêter Luffy. ‘Son pouvoir dépasse ma compréhension’.“

Le manga s’apprête à aborder le deuxième arc de sa saga finale, délaissant Egghead. Mais du côté de l’anime, les événements de One Piece qui seront bientôt adaptés compteront parmi les plus importants, au point que la série s’est offert une promotion particulière pour les prochains épisodes.