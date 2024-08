Le chapitre 1122 de One Piece révélera l’amitié la plus touchante du manga

Les spoilers du chapitre 1122 de One Piece apportent des détails réconfortants au lien entre deux personnages du manga.

One Piece ne manque pas d’amitiés fortes, mais la plus touchante d’entre elles pourrait bien être vieille de plusieurs siècles et concerner des figures antiques. En effet, les lecteurs ont découvert dans l’arc Egghead le géant d’acier Emeth, avant d’apprendre que le mystérieux robot était en fait une connaissance de Joy Boy.

Après un sommeil de plusieurs centaines d’années, le géant d’acier s’est éveillé grâce aux tambours de la libération du Gear 5 de Luffy. Le rythme, qui rappelle celui du Dieu Nika, fait d’abord croire au robot qu’il s’agit de la figure historique Joy Boy. Emeth décide donc d’aider Luffy face aux Doyens qui s’en prennent aux Chapeaux de Paille, au point d’utiliser dans le chapitre 1122 une attaque ultime, réservée pour les moments désespérés.

Or, la puissance contenue dans le géant d’acier a été offerte par Joy Boy : on apprend en effet que les deux étaient autrefois amis, et que l’incarnation de Nika a scellé dans Emeth une grande quantité de son haki des rois. Un moyen, explique-t-il, de venir en aide au géant d’acier même lorsqu’il ne sera plus de ce monde, ayant conscience que le robot a une longévité bien plus importante que lui.

“Joy Boy ressemble à un humain et sa silhouette est littéralement le portrait craché de Luffy. J’ai adoré l’interaction entre Joy Boy et Emeth.“

Pour Emeth, plus qu’une attaque ultime, ce cadeau est surtout un moyen de conserver une partie de son ami auprès de lui pour toujours. Et sa libération semble également marquer momentanément la fin du robot, puisque ses yeux s’éteignent à la fin du chapitre 1122 de One Piece, après un flashback émouvant permettant de découvrir un peu plus la silhouette de Joy Boy. Si le chapitre ne précise pas le statut du robot, ce dernier espère malgré tout ne pas se “sentir seul” dans les dernières pages, à présent que le haki a été relâché.

Grâce à cette attaque, Emeth aura en tout cas pu aider les Chapeaux de Paille à quitter Egghead, en repoussant les Doyens. Mais pour découvrir la suite du manga et sa transition vers un nouvel arc, il faudra se montrer patient : car une nouvelle pause va impacter sa publication.

D’ici-là, les lecteurs devraient obtenir quelques bonus à se mettre sous la dent pour passer le temps : de nouveaux détails majeurs sur les personnages importants de One Piece devraient en effet être dévoilés prochainement.