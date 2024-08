Un nouveau film Jujutsu Kaisen annoncé pour 2025, mais ce n’est pas la Traque Meurtrière

Un nouveau film d’animation Jujutsu Kaisen a été annoncé pour 2025, mais il n’y aura rien de nouveau pour les fans de l’anime.

Parmi les animes les plus attendus par les fans, on retrouve bien évidemment la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Après deux saisons et un film d’animation, l’adaptation du célèbre manga de Gege Akutami s’est solidement implantée comme l’un des animes les plus populaires de ces dernières années, avec une immense base de fans aux quatre coins du monde.

Bien que nous n’ayons toujours pas beaucoup de nouvelles sur la prochaine saison qui doit adapter l’arc de la Traque Meurtrière, il a été révélé qu’autre chose se prépare également, à savoir un film de compilation couvrant l’arc Trésor Caché / Mort Prématurée.

Ce long-métrage serait donc une sorte de récapitulatif des cinq premiers épisodes de la saison 2, avant d’arriver au bien plus long arc du Drame de Shibuya. L’Arc Trésor Caché / Mort Prématurée est aussi connu sous le nom de l’Arc Passé de Gojo, car c’est un préquel qui explore la relation entre Satoru Gojo et Suguru Geto lorsqu’ils étaient encore élèves à l’école d’exorcisme de Tokyo.

Une relation qui va malheureusement tourner au drame, comme nous le savons que trop bien. Fait amusant, cette réédition fera en réalité un excellent préambule à Jujutsu Kaisen 0, un autre préquel par rapport à l’intrigue principale dans lequel on a pu découvrir l’histoire de Yuta Okkotsu ainsi que les débuts de Geto en tant qu’antagoniste.

MAPPA est manifestement conscient que les gens veulent davantage de Jujutsu Kaisen dans leur vie, c’est pourquoi une sortie sur grand écran en parallèle de la Traque Meurtrière a du sens dans ce contexte. Cela dit, un film récapitulatif ne passe pas très bien auprès des fans.

“Pas d’idées de films originaux, pff,” déclare un internaute sur X/Twitter. “Non, pourquoi, ils en profitent trop,” dit un autre.

Il y a une frustration supplémentaire car un film récapitulatif de L’Attaque des Titans, intitulé The Last Attack, a également été annoncé un peu plus tôt dans le mois. Cependant, dans ce cas, le réalisateur Yuichiro Hayashi voulait initialement que la dernière partie de l’anime L’Attaque des Titans soit un film, donc The Last Attack se rapproche davantage de sa vision créative.

Les nouvelles versions et rééditions comme celle-ci sont devenues monnaie courante ces dernières années. Demon Slayer a fait quelque chose de plus ou moins similaire avec chaque saison depuis la première, et Le Train de l’Infini a même été découpé en plusieurs épisodes au début de la saison 2 et ce, après la sortie du film en octobre 2020 (au Japon), soit l’inverse de ce qui se passe ici pour Jujutsu Kaisen.

Et pour en apprendre encore davantage sur Jujutsu Kaisen, découvrez également quel est ce nouveau “projet incroyable” qui a fortement déçu les fans. Vous pouvez aussi consulter notre explication du sort de Nobara, ou encore notre liste de mangas incroyables capables de remplacer l’œuvre de Gege Akutami après sa fin.