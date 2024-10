Le tome 42 de My Hero Academia offrira plein de bonus mais un seul intéresse les fans

My Hero Academia s’est terminé en août 2024, mais tout n’est pas fini : le dernier volume promet déjà des bonus et les fans croisent les doigts pour un ajout en particulier.

La fin de My Hero Academia est arrivée fin août 2024, offrant des adieux doux-amers à Deku et au reste de la classe de seconde A. Depuis, c’est la série d’animation du studio Bones qui a pris le relai, entraînant les spectateurs dans la bataille finale opposant les héros aux emblématiques vilains de la saga inventée par Kohei Horikoshi – sans oublier le film My Hero Academia: You’re Next, sorti sur grand écran le 9 octobre.

Mais alors que la saison 7 de l’anime s’est terminée en annonçant la sortie de la saison 8 de My Hero Academia, les fans attendent encore des nouvelles de la franchise héroïque. Or, le volume 42 du manga se prépare à sortir au Japon pour le 4 décembre 2024, et promet déjà un bonus impressionnant de 60 pages. Et au milieu de tout cela, il reste un ultime souhait que les fans espèrent tout particulièrement voir exaucé : l’officialisation de la relation entre deux personnages du manga.

Les lecteurs attendent en effet de Kohei Horikoshi qu’il tranche pour de bon quant à la possibilité d’un couple entre Midoriya Izuku et Uraraka Ochaco. Car longtemps suggérée, la relation n’a jamais été pleinement explicite ni officielle.

kohei horikoshi/shueisha, bones

L’espoir que l’auteur se prononce enfin fait ainsi partie des principales demandes des fans sur les réseaux sociaux, les commentaires d’une publication sur X allant bon train. Certains mettent ainsi en avant des gifs des personnages en réclamant qu’on mette “fin à cette bataille” quant au choix de partenaire idéal pour Ochaco. Un fan annonce également : “Horikoshi, si tu ne rends pas ce couple canon, jamais je ne te pardonnerai.” Un autre affirme vouloir offrir sa vie à l’auteur si “le couple Uraraka et Midoriya est confirmé.“

Le couple entre les deux protagonistes n’est pourtant pas le seul favori des lecteurs et spectateurs de My Hero Academia : certains fans tendent à associer Uraraka à Himiko Toga, d’autant plus après la saison 7 qui a adapté l’affrontement émouvant entre les deux jeunes filles.

Pour découvrir si le couple se retrouve officialisé, il faudra donc attendre décembre 2024 avec la sortie du tome 42 du manga. Mais pour ceux qui veulent garder la surprise pour l’anime, ce sera plutôt dans la saison 8 de My Hero Academia qu’on découvrira le verdict.