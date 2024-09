Ce personnage de My Hero Academia domine le sondage mondial de popularité

Les résultats intermédiaires du sondage de popularité mondial de My Hero Academia sont sortis, et un personnage a réussi à s’emparer de la première place dans toutes les catégories.

Bien que Izuku Midoriya (aka Deku) soit le protagoniste de My Hero Academia, Katsuku Bakugo (aka Katchan) a toujours été l’un des personnages les plus populaires du manga de Kōhei Horikoshi. Grâce à son arc de rédemption bien écrit et sa dynamique intense avec Deku, il a conquis le cœur de l’ensemble des fans.

Et cela devient d’autant plus évident grâce aux sondages de popularité du manga. Sauf pour le premier où Deku a gagné, Bakugo a conservé la première place dans tous les autres pendant près d’une décennie, laissant derrière lui d’autres personnages pourtant eux aussi très populaires, comme All Might, Shoto ou encore Ochaco.

Et plus récemment, le rival de Deku a montré une fois de plus l’influence qu’il a sur les fans avec le nouveau sondage de popularité mondial de My Hero Academia. Le sondage a été annoncé après la fin du manga, le 5 août 2024. C’est le premier vote mondial pour la franchise, et jusqu’à présent, il a reçu un accueil incroyable de la part des fans.

Les résultats intermédiaires du sondage ont été publiés le 5 septembre, afin de donner à tout le monde une idée de qui est en tête, et c’est Bakugo qui semble être le vainqueur incontestable pour le moment.

L’utilisateur de l’Alter de l’Explosion est maintenant en tête du sondage, suivi respectivement par Deku, Shoto, Aizawa et Kirishima. Hawks et Crématorium occupent respectivement la sixième et septième place du classement, avec Shigaraki, Endeavor et Ochaco qui complètent les trois dernières places du top 10.

Alors que la première place de Bakugo aurait dû être attendue à ce stade, il y a aussi quelques résultats inattendus. Pour commencer, All Might ne figure pas dans le top 10, tout comme Himiko Toga, malgré le fait qu’ils soient des personnages majeurs.

Les fans sont tout de même heureux de voir leur personnage préféré en tête. Un internaute a publié sur X/Twitter : « Je suis mort de rire. Bakugo est toujours numéro 1. Ses détracteurs doivent sûrement pleurer. »

« BAKUGO NUMÉRO UN ET KIRISHIMA DANS LE TOP 5. OUAIS, C’EST REPARTI, » a tweeté un autre.

« Bakugo est de loin mon personnage préféré, mais on dirait aussi que les gens déçus par la fin font baisser les chances de Deku, » a fait remarquer un fan sur Reddit. « Je soupçonne que beaucoup des personnes les plus mécontentes, pour le meilleur ou pour le pire, sont de grands fans de Deku et cela pourrait le désavantager dans les sondages. »

Alors que le vote pour le sondage de popularité continue, jetez un œil à notre explication de la fin de My Hero Academia. Vous aimerez peut-être aussi en savoir plus sur le père de Deku, et si Deku et Ochaco finissent en couple. Enfin, voici 5 détails intrigants que vous avez potentiellement ratés dans le final du manga.