My Hero Academia Saison 8 : tout ce qu’il faut savoir sur le final de l’anime

La saison 8 de My Hero Academia a déjà été annoncée : on vous dit tout ce qu’on sait sur la suite des aventures de Deku face à All For One.

La saison 7 aura tenu en haleine ses spectateurs de bout en bout, adaptant des arcs haletants et introduisant de nouveaux personnages toujours plus passionnants. Entre le passage éclair mais bouleversant de l’héroïne américaine Star and Stripe ou encore l’histoire déchirante du traître de UA, les intrigues n’ont cessé de rester à un niveau digne de ce qu’a pu proposer la série jusqu’ici.

L’adaptation du manga de Kohei Horikoshi par le studio Bones a brillé cette fois encore, jusqu’à un ultime épisode 21 dévoilant l’un des combats les plus cruciaux de l’arc de la bataille finale. Une bataille finale qui est loin d’être terminée, mais qui ne sera pas couverte davantage par la saison 7 : c’est dans la saison 8 que My Hero Academia trouvera sa conclusion, et des infos ont déjà été dévoilées sur la suite de l’anime.

Quand sortira la saison 8 de My Hero Academia ?

La saison 8 de My Hero Academia sortira en 2025.

“L’anime My Hero Academia diffusera sa saison finale en 2025. Plus de détails seront bientôt partagés.“

Aucune date précise n’a encore été annoncée à ce stade, mais on peut s’attendre à une diffusion dans la saison d’automne 2025 : il faudra en effet certainement compter un certain délai pour que tous les épisodes soient produits, d’autant plus qu’ils présenteront des combats demandant un certain niveau d’animation.

L’annonce de la saison 8 a été faite avant la sortie de l’épisode 21 de la saison 7, et a été accueillie avec joie par les spectateurs sur les réseaux sociaux : la fin de My Hero Academia évitera d’adopter le format du long-métrage pour conserver celui des épisodes, plus accessibles pour le public des différentes régions du monde.

La saison 8 de My Hero Academia sera-t-elle la dernière de l’anime ?

La saison 8 sera aussi la saison finale de My Hero Academia.

“Teaser de la saison finale de l’anime My Hero Academia. Prévue pour 2025. Plus de détails seront bientôt partagés.“

Il s’agira donc des derniers épisodes à adapter le manga de Kohei Horikoshi, qui s’est achevé dans le chapitre 430 en août 2024.

Un dernier chapitre surprise a toutefois été publié sur les différentes plateformes de la Shueisha en octobre 2024, pour accompagner la sortie du film My Hero Academia: You’re Next. Il est possible que ce one-shot soit également adapté dans la saison finale.

Quelle sera l’intrigue de la prochaine saison ?

La saison 8 poursuivra là où la saison 7 s’est arrêtée, et continuera de couvrir l’arc de la bataille finale jusqu’à l’épilogue de My Hero Academia.

k. horikoshi/shueisha/crunchyroll

Si de nombreux combats ont déjà eu lieu dans la saison 7, ceux qui arrivent seront les plus importants, et se concentreront sur les deux grands vilains de l’histoire, All For One et Shigaraki.

Deku n’a pas encore tout donné, et sera un élément clé dans la conclusion de l’anime. Bakugo aussi aura son heure de gloire, mais risquera bien de se brûler les ailes en se confrontant aux terribles antagonistes du récit.

L’anime My Hero Academia est intégralement disponible sur Crunchyroll.

Les sept saisons ainsi que les films et OAV sont accessibles sur la plateforme de streaming avec abonnement, à l’exception du long-métrage You’re Next, diffusé en salles depuis le 9 octobre 2024 : il faudra attendre encore un peu après la fin des projections pour retrouver ce nouveau volet sur Crunchyroll.

En attendant d’en découvrir davantage sur la saison 8 de My Hero Academia, il reste toujours le programme bien rempli des animes d’automne 2024, ou notre sélection des meilleures séries à venir en 2025.