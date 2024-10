Quand sortira la saison 8 de My Hero Academia ? La fenêtre de sortie annoncée

La saison 7 est sur le point de se conclure dans un final épique, mais le studio anticipe déjà et dévoile ses plans pour la suite de l’anime : la huitième saison sera la dernière, et elle a sa fenêtre de sortie.

Le manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi a eu droit à sa fin aussi palpitante qu’émouvante dans le chapitre 430, sorti en août 2024, alors que la saison 7 de l’anime enchaînait sur l’arc de la bataille finale. L’histoire de Deku a ainsi continué, alliant combats et discours toujours aussi touchants. Après la famille Todoroki qui a réussi à se réunir malgré les tourments qui la déchiraient, ou encore la conclusion de l’arc entre Himiko Toga et Ochaco qui n’aura pas manqué de tirer des larmes aux spectateurs, la saison 7 se prépare pour de bon pour son final.

L’article continue après la publicité

En effet, l’épisode 21 sortira le 12 octobre 2024 et promet déjà un duel attendu depuis longtemps par la communauté de fans. Mais l’épisode ne sera pas le dernier de l’anime : après la saison 7, la saison 8 ne tardera pas à revenir sur les écrans pour révéler la suite de l’arc final de My Hero Academia. Et le studio Bones a déjà donné une fenêtre de sortie.

L’article continue après la publicité

Quand sortira la saison 8 de My Hero Academia ?

La saison 8 de My Hero Academia, qui sera aussi la saison finale de l’anime, sortira en 2025 : aucune date précise n’a été donnée à ce stade, mais la nouvelle reste excellente pour différentes raisons.

L’article continue après la publicité

“L’anime My Hero Academia diffusera sa saison finale en 2025. Plus de détails seront bientôt partagés.“

Il ne s’écoulera ainsi qu’une petite année entre les deux saisons, et les spectateurs n’auront pas à attendre trop longtemps avant de retrouver les héros pro et les vilains auxquels ils s’opposent. Sans compter que le combat à venir dans le final de la saison 7 ne sera qu’une étape de la bataille qui oppose les protagonistes à All For One et Shigaraki, et le suspense risque d’être difficile à supporter lorsque le générique se lancera.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais là où la nouvelle fera des heureux, c’est dans la certitude qu’il n’y aura pas de film pour clore l’histoire : les longs-métrages sont souvent utilisés pour couvrir des arcs importants de mangas, à l’image de Demon Slayer et son final qui se déclinera en une trilogie de films intitulée La Forteresse Infinie.

Si pour certains la pratique ne pose aucun problème, les spectateurs n’ayant pas accès aux salles qui diffusent les animes se retrouvent en revanche souvent lésés, et la chronologie des médias en France retarde inévitablement la sortie en streaming, laissant alors la porte ouverte aux spoilers ou aux pratiques moins légales de la part des consommateurs qui ne veulent pas attendre. My Hero Academia conservera donc son format épisodique, et sera diffusé en simulcast, normalement jusqu’à la fin de l’anime.

L’article continue après la publicité

En attendant la suite de la série, les fans peuvent se tourner vers les salles de cinéma. My Hero Academia: You’re Next est en effet sorti sur grand écran le 9 octobre 2024, et son intrigue offre une nouvelle aventure, idéale pour passer le temps et approfondir le récit de Deku et All Might.

L’article continue après la publicité

Et si ça ne suffit pas, il est toujours possible de se tourner du côté du programme bien rempli des animes de l’automne 2024.