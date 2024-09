La saison 7 de My Hero Academia marque le retour “incroyable” de ce méchant adoré des fans

La saison 7 de My Hero Academia a déjà couvert un certain nombre de scènes majeures du manga, mais l’une des plus sous-estimées vient tout juste d’arriver dans l’épisode 16.

En ce qui concerne l’anime de super-héros désormais culte, la saison 7 de My Hero Academia a été spectaculaire. Depuis la bataille d’ouverture entre Shigaraki et Star and Stripe jusqu’à aujourd’hui, le studio Bones s’est véritablement surpassé en adaptant le manga de Kōhei Horikoshi.

L’épisode 16 de la saison 7 contient encore plus de moments que les lecteurs du manga attendaient avec impatience, notamment le retour de Danjuro Tobita, plus connu sous le nom de Gentle, que nous avions vu pour la dernière fois lors de la saison 4. L’ancien super-vilain a fait une entrée pour le moins remarquée, comme on pouvait s’y attendre, marquant ainsi le début de son arc de rédemption. Un moment qui a clairement impressionné les spectateurs.

“Ils ont donné du style à Gentle ! Et c’est bien mérité, à la tienne roi,” a déclaré un internaute sur Reddit. “J’attendais cet épisode toute la saison. Des larmes coulent sur mon visage à cause de Gentle. Je suis tellement heureux que son retour ait été traité avec le poids qu’il mérite,” ajoute un autre.

Bones

L’Alter de Gentle, baptisé Élasticité, lui permet de conférer la propriété du même nom à tout ce qu’il touche, offrant ainsi de nombreuses utilisations impressionnantes pour des effets visuels qui le sont tout autant. Mais le personnage n’est pas revenu seul sur le devant de la scène, étant bien évidemment assisté par son acolyte de toujours Manami Aiba, aka La Brava (ou Love Lover), mais aussi par Kaina Tsutsumi, aka Lady Nagant, qui est apparue à la toute fin de l’épisode d’une manière pour le moins salvatrice.

Tous ces anciens vilains ont donc décidé de se dresser contre Tomura Shigaraki et All For One, ayant par conséquent changé de camp pour rejoindre les héros et ainsi leur prêter main forte durant la Bataille Finale.

“Le fait que Gentle Criminal, parmi tous les personnages, ait eu un moment héroïque si bien réalisé et animé, c’était incroyablement génial,” déclare un troisième fan.

Nous approchons de la ligne d’arrivée pour Deku et la Seconde A, alors que le combat face à All For One et Shigaraki est sur le point d’entrer dans une étape décisive. Le manga My Hero Academia s’est conclu cet été, et bien que nous sachions comment tout cela va se terminer, il s’agit maintenant de voir ce que Bones fera de la fin de l’œuvre.

En attendant, découvrez quel est ce combat qui est attendu par les fans dans le final de la saison 7 de My Hero Academia, ou encore quel est ce personnage qui domine actuellement le sondage de popularité mondial. Vous pouvez aussi consulter notre guide sur My Hero Academia: You’re Next pour en savoir plus sur le nouveau film de la franchise.