My Hero Academia saison 7 : pourquoi n’y a-t-il pas d’épisode 13 cette semaine ?

L’épisode 13 de la saison 7 de My Hero Academia ne sortira pas cette semaine, mais pourquoi ? On vous explique le calendrier de l’anime de super-héros.

Alors que le manga My Hero Academia vient tout juste de se terminer un peu plus tôt dans le mois, les fans peuvent encore profiter des aventures de Midoriya Izuku (aka Deku) et des autres élèves de la Seconde A grâce à la saison 7 de l’anime.

L’article continue après la publicité

Une saison qui marque une étape décisive dans le déroulé de l’intrigue, puisque l’anime est enfin entré dans l’arc de la Bataille Finale, qui n’est autre que le dernier arc du manga. L’ultime confrontation entre les super-héros et les super-vilains a alors débuté, donnant lieu à des combats tous plus incroyables les uns que les autres.

L’article continue après la publicité

Et la tension est à son paroxysme suite aux évènements survenus dans l’épisode 12 avec l’arrivée de Deku sur le Cercueil Volant, annonçant le combat tant attendu entre le jeune héros et le redoutable Tomura Shigaraki. Mais les fans devront prendre leur mal en patience pour voir cet affrontement épique, car l’épisode 13 ne sortira pas cette semaine. On vous explique pourquoi.

L’article continue après la publicité

Pourquoi l’épisode 13 de la saison 7 de My Hero Academia est-il en retard ?

Si l’épisode 13 de la saison 7 de My Hero Academia ne sortira pas cette semaine, c’est en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui seront diffusés en priorité au Japon, au détriment d’autres programmes.

L’article continue après la publicité

Bones

Ce n’est pas la première fois que la compétition internationale vient bouleverser le programme de diffusion de l’anime, puisque les fans avaient également dû attendre une semaine supplémentaire entre l’épisode 11 et l’épisode 12. Une situation qui va donc se répéter cette semaine, étant donné que la suite de la saison 7 de My Hero Academia ne sortira que le week-end prochain.

L’article continue après la publicité

L’épisode 13 de la saison 7 de My Hero Academia sera donc disponible à partir du 17 août 2024 sur Crunchyroll. Vous pouvez consulter notre calendrier de sortie des épisodes de la saison 7 pour être sûrs de ne rien manquer.