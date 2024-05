My Hero Academia Saison 7 Épisode 4 : date de sortie, images et spoilers

Le traître de Yuei a été découvert dans la saison 7 de My Hero Academia : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 4.

La saison 7 de My Hero Academia a commencé fort : les spectateurs ont pu découvrir Star and Stripes, l’héroïne numéro un des États-Unis, et assisté à son combat titanesque puis sa chute face à Shigaraki. Mais l’anime n’a pas offert de répit avant de basculer vers un autre arc crucial du manga. Le traître de Yuei a en effet été confondu dans un épisode poignant.

Aoyama a reconnu tous ses méfaits, au grand désarroi de ses professeurs et de ses camarades de la seconde-A. Le jeune homme a expliqué ses raisons, mais seront-elles suffisantes pour lui éviter une condamnation ? Date et heure de sortie, premières images et spoilers : on vous résume tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 4 de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 4 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 25 mai 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 4 de la saison 7 de My Hero Academia

L’épisode 4 de la saison 7 de My Hero Academia dévoilera une partie de la stratégie des héros face au traître de Yuei, mais ce sera aussi l’occasion de retrouver des élèves de la filière assistance, qui participent à leur manière dans la lutte contre les vilains.

Le site officiel de l’anime présente la suite de la saison 7 de My hero Academia avec ce résumé : “La taupe d’All For One, l’infiltré, n’était autre que Yūga Aoyama. Alors qu’Aoyama se traite lui-même de “vilain”, Deku lui tend la main en lui disant qu’il peut encore devenir un héros. Quel plan l’enseignant Aizawa a-t-il en tête…!?“

Les élèves de la seconde-A regretteront de ne pas avoir remarqué le malaise de leur ami depuis le début. Mais ils estimeront aussi pouvoir encore le sauver des griffes d’All For One, et le ramener sur la bonne voie. De son côté, le professeur Aizawa, bien que choqué, refusera de renvoyer son élève de Yuei. Car le héros pro a en réalité un plan.

L’épisode 4 de la saison 7 sera également l’occasion de retrouver des personnages appréciés : les élèves de la filière assistance feront leur retour dans l’anime, et plus spécialement l’explosive Mei Hatsume. Cette dernière fera de son mieux pour remplacer le matériel défectueux de Deku, mais ne pourra pas restaurer ses gants, n’ayant pas accès aux ressources nécessaires depuis la fermeture du Japon sur lui-même en raison du chaos semé par les vilains.

On découvrira un peu plus de quelle manière la filière assistance participe au combat contre l’ennemi. Car les super-héros ultilisant leur Alter ne seront pas les seuls éléments utiles dans la lutte contre les forces du mal de la saison 7 de My Hero Academia.

