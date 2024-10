My Hero Academia Saison 7 Épisode 21 : date de sortie, images, spoilers, durée…

Le final de la saison 7 de My Hero Academia va montrer un combat très attendu : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 21.

Les héros de l’anime My Hero Academia sont en pleine bataille finale, et le chemin parcouru est déjà long : l’époque des lycéens de Yuei découvrant comment utiliser correctement leur Alter est révolu depuis bien longtemps, et l’heure des combats a sonné. Ochaco et Toga ont mis un terme définitif à leur querelle, directement après le drame qui a déchiré la famille Todoroki.

Mais il reste encore certains combats de grande ampleur dans cette ultime bataille entre le bien et le mal, car les vilains les plus importants ne sont pas encore tombés. Et celui à venir risque d’être d’une violence inouïe : All Might va en effet faire face à son ennemi de toujours, All for One, et ce alors même qu’il ne possède plus rien de son Alter One For All. Date et heure de sortie, premières images ou encore spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 21 de My Hero Academia Saison 7.

Quand sortira l’épisode 21 de la saison 7 de My Hero Academia ?

L’épisode 21 sortira le 12 octobre 2024 à 11h30 sur Crunchyroll. Il s’agira du final de la saison 7 de My Hero Academia.

Attention : l’épisode sera diffusé au préalable sur YouTube à partir de 10h30 en version originale. Des spoilers seront donc possibles, le final étant plus accessible sur Internet que le reste de la saison 7 de My Hero Academia.

Combien de temps durera l’épisode 21 de la saison 7 de My Hero Academia ?

La durée de l’épisode 21 ne sera pas plus longue que d’habitude : elle atteindra normalement les 35 minutes, publicités de la télévision japonaise incluses.

kohei horikoshi/shueisha, bones

En effet, à l’occasion de la sortie du final, Daiki Yamashita et Kenta Miyake, les doubleurs de Deku et All Might, participeront à un live coïncidant avec la sortie TV pour commenter en direct l’épisode. Et d’après le site officiel, la partie commentaire s’étalera de “17h25 à 18h” (heure du Japon).

La suite de l’événement en direct consistera en un “Talk-show spécial de fin de saison 7“. Pour ceux qui voudraient le suivre, il faudra se rendre sur la chaîne YouTube de la TOHO, le samedi 12 octobre à partir de 10h25 (heure de Paris). À noter toutefois que l’événement étant en direct, il ne sera pas traduit en temps réel – à moins d’un faux direct.

Images et spoilers de l’épisode 21 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “Un combat sans Alters“, le final de la saison 7 de My Hero Academia montrera le combat tant attendu entre All Might et All for One, mais également la conclusion de celui d’Himiko Toga et Ochaco.

Kohei Horikoshi/Shueisha, Bones

L’aperçu en fin d’épisode précédent décrit le final avec ce résumé : “Ils se retrouvent enfin. L’un vole des Alters, l’autre n’en a pas. Le roi du Mal et le symbole de la paix. All for One et All Might. C’est l’heure de l’ultime bataille.“

En effet, après l’affrontement entre les deux jeunes filles et la fin du Sad man’s death parade, Ochaco sera plus proche de la mort que jamais, mais elle sera sauvée par sa Némésis. Cette dernière lui fera une transfusion sanguine pour lui éviter l’hémorragie, et lui offrira ses derniers mots.

Mais le plus important dans l’épisode 21 à venir reste la confrontation entre All Might, désormais sans Alter, et All for One. Ne possédant plus le One For All, le héros numéro 1 va devoir se débrouiller autrement, et aura pour cela accès à une arme développée pour l’occasion : une armure capable de rivaliser avec la puissance du vilain.

L’objet de soutien cumulera plusieurs techniques inspirées des élèves d’All Might, comme des fouets noirs rappelant l’Alter d’Izuku, ou encore une cape lui permettant de se protéger et prenant la forme de Dark Shadow.

Si de nombreux membres du public craindront pour sa vie et y verront une attaque suicide, All Might leur rappellera qu’il connaît parfaitement son ennemi et qu’il ne se lance jamais dans un combat sans être sûr d’avoir une chance de l’emporter. L’épisode montrera également la rencontre entre le héros numéro 1 et son mentor, alors qu’il lui expliquait ne pas posséder d’Alter mais vouloir devenir un symbole de paix.

Enfin, le final dévoilera le point faible d’All for One : plus il subira de coups et devra se régénérer, plus le vilain rajeunira. En réussissant à révéler un tel détail, All Might ouvrira la voie au reste des héros pour trouver un moyen de le battre définitivement.

La saison 7 de My Hero Academia s’achèvera sur le combat d’All for One et All Might, mais les spectateurs pourront encore retrouver les héros pro au cinéma à partir du 9 octobre 2024, dans le film You’re Next. Et pour d’autres séries, il reste toujours le programme bien rempli des animes de l’automne 2024.