My Hero Academia Saison 7 Épisode 20 : date de sortie, images et spoilers

La saison 7 approche de sa conclusion : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 20 de MHA.

La saison 7 propose chaque semaine des scènes exceptionnelles aux spectateurs de My Hero Academia : chaque personnage avance dans son propre arc alors que la Bataille finale a commencé, et l’action épique se mêle aux émotions de certains récits particulièrement tragiques, alors que tous sont poussés dans leurs derniers retranchements dans le no man’s land.

Le chapitre 19 s’est ainsi concentré sur la famille Todoroki, déchirée par les choix désastreux d’Endeavor dans sa course égoïste pour devenir le héros numéro 1 du Japon. Mais Toya a été arrêté à temps, évitant une explosion dramatique, tout en offrant des séquences magistrales au public – dont une scène qui a même fait pleurer le mangaka Kohei Horikoshi. Mais la bataille est loin d’être terminée : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 20 de la saison 7 de My Hero Academia.

Quand sortira l’épisode 20 de la saison 7 de My Hero Academia ?

L’épisode 20 sortira le 5 octobre 2024 à 11h30 sur Crunchyroll. Il s’agira de l’avant-dernier avant la fin de la saison 7 de My Hero Academia.

Premières images et spoilers de l’épisode 20 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “Les sentiments d’une adolescente“, l’épisode 20 se penchera sur l’affrontement entre Ochaco et Himiko Toga.

Kohei Horikoshi/Shueisha, Bones

Dans l’aperçu révélé dans le précédent épisode, l’anime présente l’épisode 20 avec ce résumé : “La menace du Sad man’s death parade engouffre le site du mont Gunga. Ochaco trouve alors la véritable Himiko Toga et l’interroge sur elle-même. Sur la tristesse en elle, sur ses désirs et ses passions perverties.“

Après l’incident de Toya, le Sad man’s death parade va reprendre de plus belle, et les héros tels que Pixie Bob vont éprouver des difficultés face à son aspect insurmontable. Himiko aura en effet réalisé l’absence de son ami et en souffrira, ne supportant pas que quelqu’un d’autre la quitte.

Mais au milieu du chaos, Ochaco va réussir à identifier la vraie Himiko parmi les clones de Twice, et tentera de la raisonner et de faire preuve d’empathie envers elle. Pour l’héroïne, le fait que Himiko ne puisse pas utiliser l’alter de son ami jusqu’au bout viendra de ses envies meurtrières. Mais la vilaine n’appréciera pas qu’Ochaco tente de l’analyser.

On découvrira alors les injustices subies durant son enfance, alors que les parents d’Himiko tentaient de la rendre “normale” sans chercher à la comprendre ou l’aider vraiment. Un tel parcours expliquera pourquoi la jeune fille se sentira chez elle parmi les autres vilains, qui seront une famille bien plus bienveillante que ses vrais parents.

L’épisode 20 dévoilera également pourquoi l’adolescente n’a jamais voulu d’un nom de vilaine : elle veut vivre sa vie pleinement en tant qu’Himiko Toga, plutôt que se cacher alors que le reste du monde la rejette en refusant d’accepter la jeune fille telle qu’elle est réellement.

La saison 7 de My Hero Academia se rapproche toujours plus de sa fin : pour ne rien rater de l’anime, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.