My Hero Academia Saison 7 Épisode 19 : date de sortie, images et spoilers

Tandis qu’All For One a réussi à terrasser tous les héros qui s’opposaient à lui, l’épisode 19 de la saison 7 verra le retour d’un personnage iconique de My Hero Academia.

Dans l’épisode précédent, les fans de My Hero Academia ont bien cru que les super-héros parviendraient à prendre l’ascendant sur All For One, notamment grâce à l’arrivée d’un Gigantomachia qui lutte à leur côté. Mais malgré tous leurs efforts, ils n’ont pu venir à bout de l’antagoniste, dont la puissance semble continuer de croître à mesure qu’il rajeunit, lui permettant ainsi de libérer tout le potentiel de ses Alters.

L’article continue après la publicité

Après avoir anéanti tous ses adversaires et avoir volé les Ailes d’acier d’Hawks, le super-vilain s’est envolé afin de rejoindre Tomura Shigaraki qui affronte actuellement Deku. Et alors que les héros semblent être arrivés à court d’options, l’arrivée de l’ancien “symbole de la paix” dans le prochain épisode de My Hero Academia pourrait bien être l’étincelle dont ils ont besoin pour leur redonner espoir.

L’article continue après la publicité

L’épisode 19 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 28 septembre 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

L’article continue après la publicité

Premières images et spoilers de l’épisode 19 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “I AM HERE”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia devrait non seulement revenir sur le combat de la famille Todoroki, mais aussi teaser le retour d’All Might qui, bien qu’il n’ait plus ses pouvoirs, a encore un dernier atout pour faire face à son ennemi juré.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 19 de la manière suivante : “All For One, après avoir écrasé les héros, vole en direction de sa fusion avec Shigaraki. Dabi, quant à lui, est sur le point d’exploser à cause de l’énergie thermique extrêmement élevée accumulée dans son corps. Mais dans cette atmosphère désespérée, ce « symbole » va-t-il tout changer…!?”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si All For One a mis au tapis une bonne partie des héros présents aux ruines de la villa du Mont Gunga, d’autres super-vilains continuent à se déchaîner sur le champ de bataille, à commencer par Crématorium (ou Dabi en VO), de son vrai nom Toya Todoroki.

Après avoir été transporté par Black Mist, Toya a ainsi pu semer le chaos avec ses flammes bleues, mais il a aussi et surtout pu faire face à son père Endeavor. Cependant, le jeune Shoto, le frère de Toya et le dernier fils d’Endeavor, est bien décidé à ne pas abandonner son grand frère, faisant alors appel à la vitesse de Tenya Iida pour les rejoindre le plus rapidement possible.

L’article continue après la publicité

Et alors que plus rien ni personne ne semble être en mesure d’arrêter All For One, le prochain épisode va montrer qu’il en reste au moins qui est encore suffisamment déterminé pour se dresser face au méchant, et il s’agit bien évidemment de l’ancien “symbole de la paix” : All Might. Mais étant donné que ce dernier ne peut plus utiliser le One For All, le précédent Héros N°1 va dévoiler un tout nouvel équipement conçu pour lui permettre de se battre, annonçant ainsi un combat que de nombreux fans attendent avec impatience.

L’article continue après la publicité

Pour être sûr de ne pas manquer la suite de l’anime My Hero Academia, vous pouvez consulter notre calendrier de sortie des épisodes de la saison 7. Vous pouvez aussi jeter un œil à notre guide sur le film d’animation My Hero Academia: You’re Next, qui va bientôt débarquer dans nos cinémas.