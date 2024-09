My Hero Academia Saison 7 Épisode 18 : date de sortie, images et spoilers

Alors que la Bataille Finale continue de s’intensifier dans l’anime My Hero Academia, l’épisode 18 de la saison 7 va marquer le retour d’un super-vilain redoutable, venant ainsi bouleverser une nouvelle fois le cours de l’affrontement.

Dans l’épisode précédent de My Hero Academia, les héros ont réussi à rééquilibrer les forces, notamment grâce à l’intervention d’anciens vilains sur le chemin de la rédemption, mais aussi grâce à l’arrivée des élèves du lycée Shiketsu. Et si ces renforts sont les bienvenus, cela est loin d’être suffisant pour venir à bout d’un All For One ayant retrouvé sa jeunesse.

Mais la situation actuelle a donné l’occasion à Tokoyami de se dévoiler, donnant un aperçu de son Dark Shadow à pleine puissance dans une scène attendue par beaucoup. Ceci étant dit, les héros ne sont clairement pas au bout de leur peine, car ces derniers assisteront au retour d’un super-vilain titanesque dans l’épisode 18 de la saison 7. Un retour qui pourrait toutefois leur réserver une surprise.

L’épisode 18 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 21 septembre 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 18 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “It’s A Small World”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia verra donc le retour de Gigantomachia, l’un des plus fidèles serviteurs d’All For One, rajoutant ainsi un adversaire de taille pour les super-héros.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 18 de la manière suivante : “Dans les ruines de la villa Gunga, Tokoyami, Hawks et d’autres héros continuent leur combat acharné. Des membres de l’académie Shiketsu, comme Inasa et Shishikura, rejoignent également la bataille pour renforcer l’unité héroïque désespérée. Cependant, All For One gagne en puissance à mesure qu’il rajeunit. C’est alors qu’un allié inattendu arrive en renfort… !”

Vous l’aurez compris, l’allié inattendu cité ici fait certainement référence à l’arrivée de Gigantomachia. Pour rappel, lorsque la Bataille Finale a débuté, le membre de l’Alliance des super-vilains était enfermé à Jaku, sous la surveillance de Mount Lady qui avait pour objectif de tout faire pour l’empêcher de se réveiller.

Mais s’il est question d’un allié dans le résumé, ce n’est en réalité pas du côté des antagonistes, puisque le titan va bel et bien rejoindre la bataille se déroulant au Mont Gunga, mais il va étonnamment s’en prendre à All For One. En effet, on apprendra par la suite que le méchant gigantesque est sous le contrôle d’Hitoshi Shinso qui, grâce à son Alter Lavage de Cerveau, a réussi à retourner Gigantomachia contre les méchants.

Pour être sûrs de ne pas manquer les prochains épisodes de My Hero Academia, consultez notre calendrier de sortie de la saison 7. Vous pouvez également lire notre guide sur le film d’animation My Hero Academia: You’re Next.