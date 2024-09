La saison 7 de My Hero Academia adapte enfin cette scène tant attendue du manga

L’anime My Hero Academia adapte actuellement certains des plus grands moments du manga, mais une scène dans l’épisode 17 de la saison 7 a surpris les fans.

Le manga My Hero Academia s’est terminé cet été, mais les aventures de Deku continuent dans l’anime. La saison 7 adapte la première moitié de l’arc de la Bataille Finale, avec les élèves de Seconde A et les Héros Pros faisant face à Tomura Shigaraki et All For One.

De nombreux personnages s’attaquent à l’antagoniste principal, y compris Fumikage Tokoyami, dont l’Alter Dark Shadow a un incroyable potentiel destructeur avec sa technique spéciale Ragnarök. Mais ce qui a le plus marqué les fans, c’est cette récente scène hilarante ayant été adaptée du manga de Kōhei Horikoshi.

Dans cette scène de l’épisode 17 de la saison 7, Tokoyami assiste à une effroyable vision de son mentor Hawks, transpercé par une attaque d’All For One. Alors que les fans et lui pensent que c’est la fin du Héros N°2, on découvre qu’il s’agit en réalité d’une illusion provoquée par l’Alter Ensorcellement de Camie Utsushimi, l’étudiante de première du lycée Shiketsu. La rupture ainsi créée a alors conquis les fans, qui ont adoré la réaction d’un Tokoyami complètement dépassé par les évènements.

“Je pleure ce moment est tellement drôle dans l’anime”

“Un grand bravo au moment hilarant où l’illusion de Hawks par Camie a fait paniquer Tokoyami”, a souligné un internaute sur Reddit. “En parlant de Tokoyami, il montre une fois de plus à quel point Dark Shadow est puissant lorsqu’il a assez d’obscurité pour se lâcher. J’ai aussi adoré le plan mignon du bébé Tokoyami et de Dark Shadow.”

Un avis partagé par beaucoup, la plupart des fans ayant apprécié de voir différentes facettes du héros que l’on surnomme Tsukuyomi, le héros de jais. “La case montrant la réaction en direct de Tokoyami a été adaptée dans l’anime ! 18 mois d’attente !” ajoute un autre commentaire.

“Le MVP de cet épisode, c’était Tokoyami. D’abord, j’adore qu’ils aient animé CETTE case de lui, et son coup Black Ânkh Baldr était tout simplement incroyable”, ajoute un autre.

L’action se termine avec Dark Shadow attaquant All For One, libérant toute sa puissance pour tenter de terraser le super-vilain. Mais il faudra attendre le prochain épisode pour voir ce qu’il se passe ensuite dans l’anime My Hero Academia.

En attendant, jetez un œil à notre guide sur le film My Hero Academia: You’re Next. Vous pouvez aussi découvrir notre liste de tous les animes de l’automne 2024 pour ne pas manquer les nouveautés du moment.