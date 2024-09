My Hero Academia Saison 7 Épisode 17 : date de sortie, images et spoilers

Alors que les super-vilains avaient réussi à prendre l’ascendant, l’arrivée salvatrice d’anciens personnages a redonné de l’espoir aux héros, qui sont déterminés à continuer le combat dans l’épisode 17 de la saison 7 de My Hero Academia.

Dans l’épisode précédent de My Hero Academia, All For One et les super-vilains semblaient avoir repris le dessus face aux héros, avec le retour de Black Mist ayant permis à Toga et ses milliers de clones de Twice de rejoindre les ruines de la villa du Mont Gunga, mais aussi le Cercueil Volant où se trouve Tomura Shigaraki.

Et alors qu’on pensait que la balance penchait en faveur des antagonistes, d’anciens méchants sont eux aussi revenus sur le devant de la scène, avec Gentle, La Brava et Lady Nagant qui ont décidé de se dresser contre All For One et Shigaraki. Une arrivée salvatrice qui a alors rebattu les cartes pour cette Bataille Finale, redonnant ainsi un peu d’espoir aux héros. Un affrontement qui est loin d’être terminé, et qui va donc continuer dans l’épisode 17 de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 17 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 14 septembre 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 17 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “hopes”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia continuera donc les combats en cours, notamment ceux des ruines du Mont Gunga avec All For One et sur le Cercueil Volant avec Shigaraki.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 17 de la manière suivante : “Grâce à l’aide de Gentle, La Brava et Lady Nagant, Deku parvient à immobiliser la main de Shigaraki et se tient debout face à lui. Pendant ce temps, sur les ruines de la villa de Gunga, All For One, rajeuni par le pouvoir de régression, dévoile une puissance incroyable…”

Alors que le Cercueil Volant était sur le point d’être détruit par un Shigaraki qui a retrouvé l’intégralité de ses pouvoirs maintenant que l’Effacement d’Eraser Head (via Phantom Thief) n’est plus actif, l’intervention inespérée de Lady Nagant offre aux héros l’opportunité dont ils ont besoin pour reprendre la main sur le combat.

En parallèle, ils devront également redoubler d’efforts à la villa du Mont Gunga pour contenir la horde de clones de Twice lancée par Himiko Toga avec la Sad Man’s Death Parade, qu’elle a emprunté à son défunt ami. Et tandis qu’Endeavor est occupé avec son fils aîné Crématorium (ou Dabi en VO), c’est Hawks qui va se charger d’All For One, l’antagoniste ayant retrouvé son corps d’antan grâce à un dérivé du Rembobinage d’Eri. Mais le Héros N°2 n’est pas seul, car il peut compter sur ses nombreux amis, à commencer par son apprenti Fumikage Tokoyami.

La Bataille Finale continue de faire rage alors que la fin de la saison 7 se rapproche à grands pas, les fans espérant alors qu’elle se terminera par ce combat attendu par beaucoup. Et pour en apprendre encore davantage sur l’anime My Hero Academia, découvrez quel est ce personnage culte de The Boys qui se serait glissé dans l’épisode précédent selon les fans.