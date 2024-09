My Hero Academia Saison 7 Épisode 16 : date de sortie, images et spoilers

La Bataille Finale arrive à un moment décisif dans l’anime My Hero Academia, et l’épisode 16 de la saison 7 va pousser davantage les héros dans leurs retranchements face à des super-vilains qui ne faiblissent pas.

Dans l’épisode précédent, les super-vilains sont revenus en force grâce à Black Mist et son Alter. En effet, le protecteur de Shigaraki a pu utiliser sa Création de portails pour permettre à Crématorium de rejoindre All For One sur les ruines de la villa du Mont Gunga.

L’article continue après la publicité

Mais ce n’est pas tout, car si Black Mist a réussi à changer le cours de la guerre, c’est surtout en faisant revenir Toga qui, quelques minutes plus tôt sur Okutojima, avait utilisé le sang de Twice pour lancer la fameuse Sad Man’s Parade de son défunt ami. Des milliers de clones ont donc commencé à se répandre, semant le chaos sur le champ de bataille. Les héros parviendront-ils à reprendre l’avantage ? C’est ce que nous allons voir dans l’épisode 16 de la saison 7 de My Hero Academia !

L’article continue après la publicité

L’épisode 16 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 7 septembre 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

L’article continue après la publicité

Premières images et spoilers de l’épisode 16 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “Ce qui a conduit à cet instant”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia va donc montrer comment les super-vilains sont parvenus à renverser la tendance grâce à l’arrivée d’Himiko Toga et la technique Démultiplication infinie, Sad Man’s Death Parade, empruntée à Twice.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 16 de la manière suivante : “Toga a pris le sang de Twice, et grâce aux portails de Black Mist, de nombreux clones de Twice apparaissent partout. Le pouvoir de “destruction” de Shigaraki est également libéré, plongeant les héros dans un profond désespoir… Mais qui apparaîtra dans cette situation critique ?”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si les héros avaient choisi d’isoler All For One et ses sbires, c’était en partie pour diviser les forces des super-vilains, mais aussi pour éviter que certains n’influent sur le cours de la bataille. Pour autant, ils n’avaient pas anticipé que Toga aurait conservé une réserve du sang de Twice, puisqu’Hawks avait justement fait en sorte de détruire tout leur stock le jour où ils ont donné l’assaut sur la villa du Mont Gunga.

Mais c’était sans compter sur le sournois Crématorium (ou Dabi en VO), qui semble avoir constamment un atout dans sa manche. Les protagonistes doivent donc non seulement faire face aux milliers de clones de Twice qui ont envahi le champ de bataille, mais aussi à Crématorium qui, grâce à sa folie, est parvenu à repousser ses limites et à reproduire la nouvelle technique de son petit frère Shoto. Plus rien ne semble donc se dresser entre lui et son père Endeavor désormais.

L’article continue après la publicité

Et il ne faut pas non plus oublier All For One. De son côté, l’antagoniste a utilisé une version dérivée du Rembobinage d’Eri pour retrouver son corps d’avant, lui permettant alors de revenir sur le champ de bataille comme si de rien était, et réduisant à néant tous les efforts fournis par les héros jusqu’à présent.

L’article continue après la publicité

Enfin, le combat entre Deku et Shigaraki va continuer sur le Cercueil Volant, avec Shigaraki qui devrait lui aussi atteindre une nouvelle étape dans son évolution. Mais Deku n’est pas seul pour l’affronter, pouvant notamment compter sur ses amis qui se donnent corps et âme dans l’affrontement, mais aussi sur les précédents utilisateurs du One For All et leurs Alters.

L’article continue après la publicité

Il semblerait donc que la balance penche à présent en faveur des super-vilains. Reste à voir si les héros réussiront à inverser la tendance, et si oui, comment. Mais pour le savoir, il vous faudra regarder la suite de l’anime My Hero Academia !