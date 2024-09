Ce perso culte de The Boys se serait glissé dans la saison 7 de My Hero Academia

Les fans de My Hero Academia sont convaincus d’avoir aperçu le fameux Homelander de The Boys dans l’épisode 16 de la saison 7.

L’épisode 16 de la saison 7 de My Hero Academia a été incroyable pour de nombreuses raisons. Que ce soit au niveau de l’animation, avec le studio Bones qui continue de nous épater saison après saison, mais aussi du côté de l’intrigue, puisque nous avons pu assister au grand retour d’anciens super-vilains tels que Gentle, La Brava, ou encore Lady Nagant. Autant d’éléments qui font que de l’anime l’un des shonens les plus populaires du moment.

Et alors que la Bataille Finale continue de faire rage, les spectateurs sont persuadés d’avoir découvert un caméo improbable d’Homelander (ou Le Protecteur en VF) de The Boys. Au tout début de l’épisode, avant même le générique d’ouverture (ou opening), on peut voir le chaos engendré par l’intervention de Black Mist, qui a notamment permis à Himiko Toga et Crématorium de rejoindre les ruines de la villa du Mont Gunga.

D’un côté, la super-vilaine a alors pu lancer le Sad Man’s Death Parade de Twice, inondant l’endroit de milliers de clones de son défunt ami. Mais si c’est le chaos sur le champ de bataille, c’est aussi en partie à cause du fils aîné d’Endeavor qui s’est déchaîné avec ses flammes bleues, brûlant tout sur son passage.

Et c’est au milieu de tout ce tumulte que l’on peut brièvement apercevoir Kinoko Komori de la Seconde B, aussi connue sous le nom de Magirolle, alors qu’elle assiste avec effroi à cette scène. À ses côtés, il y a également trois autres héros en arrière-plan, dont un avec des cheveux blonds, un costume bleu et une cape rouge.

Bones

En se basant sur l’apparence de ce personnage inconnu, les spectateurs sont convaincus qu’il s’agit d’Homelander, qui a apparemment atterri dans un autre univers de super-héros. Bien que nous n’ayons aucune confirmation qu’il s’agit bien de lui, l’idée est plutôt amusante, surtout avec les blagues que les fans inventent à ce sujet.

« Le gars a passé 2 minutes dans un monde avec de vrais héros et vilains et a réalisé qu’il n’était pas fait pour ça », a écrit un internaute sur X/Twitter, faisant référence à l’expression faciale du héros en question.

« Le gars est venu pour solo l’univers, a vu la version rajeunie d’All for One et s’est chié dessus », plaisante un autre.

« Le gars se rend compte qu’il n’est pas fait pour ça et retourne en Amérique pour boire du lait », a ajouté un troisième sur Reddit.

« Est-ce qu’Homelander s’est fait isekai par Truck-kun ou quelque chose comme ça », a noté un fan, faisant référence au trope souvent utilisé dans les isekai.

amazon mgm studios

« Il pensait qu’il pourrait devenir le prochain héros numéro 1 dans le monde de MHA. Maintenant, il regrette tout », se moque un autre.

Un utilisateur a (en quelque sorte) défendu le Super de The Boys en commentant : « Pour être honnête, Homelander est quand même assez fort. Il est probablement plus fort que 50 % des Héros de MHA. Mais ce qui est également vrai : même certains étudiants le battraient à plate couture. Et contre les meilleurs héros ou certains membres de l’Alliance des super-vilains ? Homelander n’est même pas proche. »

Qu’il s’agisse réellement d’Homelander ou non, cela ne sera probablement jamais confirmé. Mais les blagues suffisent à donner un aperçu plus clair d’un éventuel crossover entre My Hero Academia et The Boys si cela venait à se concrétiser un jour.

Et pour en apprendre plus sur l’anime de super-héros, voici le calendrier de sortie des épisodes de la saison 7 de My Hero Academia. Vous pouvez également consulter notre guide sur My Hero Academia: You’re Next pour tout savoir sur le nouveau film d’animation de la franchise.