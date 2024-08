My Hero Academia Saison 7 Épisode 15 : date de sortie, images et spoilers

Alors que la Bataille Finale continue de faire rage dans l’anime My Hero Academia, l’épisode 15 de la saison 7 pourrait bien marquer une étape décisive dans l’ultime combat opposant les héros aux vilains.

Dans l’épisode précédent, l’anime My Hero Academia s’est concentré sur un lieu en particulier : l’hôpital central où est retenu Black Mist. Pour le libérer, All For One a alors envoyé Spinner, à la tête d’une armée comprenant des milliers de civils hétéromorphes.

Souhaitant mettre un terme aux persécutions dont ils ont été victimes pendant des années, les hétéromorphes de tout le Japon ont donc rejoint un Spinner devenu incontrôlable suite aux nouveaux Alters qu’il a reçu. Mais l’intervention de Mezo Shoji, qui a subi les mêmes discriminations, semblait avoir jeté le doute chez les insurgés. Cependant, les paroles du jeune héros ne parviendront pas à raisonner le vilain, qui a finalement réussi à pénétrer dans l’hôpital.

Les héros parviendront-ils à empêcher leurs opposants de mettre la main sur Black Mist et son redoutable Alter ? C’est ce que nous allons voir dans l’épisode 15 de la saison 7 de My Hero Academia !

L’épisode 15 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 31 août 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 15 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “Butterfly Effect” (litt. : effet papillon), le prochain épisode de l’anime My Hero Academia reviendra non seulement sur les combats se déroulant à l’hôpital central, mais on retournera également du côté d’Okutojima pour assister à un moment clé du combat entre Ochaco et Toga.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 15 de la manière suivante : “Spinner et Present Mic crient. Celui qui se réveillera à ce cri sera-t-il Black Mist ou Shirakumo…!? Pendant ce temps, sur Okutojima, Toga, qui se bat contre Ochaco et les autres, s’apprête enfin à utiliser son atout, le sang de Twice…!”

Pour rappel, Black Mist était à l’origine connu sous le nom d’Oboro Shirakumo. C’était un élève du lycée Yuei (ou UA) qui était dans la même classe que Shota Aizawa (aka Eraser Head) et Hizashi Yamada (aka Present Mic). Malheureusement, le jeune homme est décédé lors d’une bataille face à un vilain, et son cadavre a été récupéré par All For One afin d’être transformé en Black Mist, le Nomu (ou Brainless) ayant pour mission de protéger Shigaraki.

Si Black Mist est aussi important pour les vilains, c’est non seulement parce qu’il est considéré comme le High End le plus abouti parmi tous les Brainless dit “Haut de Gamme”, mais c’est aussi en raison de son incroyable Alter. En effet, comme son nom l’indique, sa Création de portails lui permet de générer des portails, lui conférant ainsi la capacité de se téléporter n’importe où. Un pouvoir qui a déjà montré son utilité à de nombreuses reprises par le passé, et c’est pourquoi les héros veulent à tout prix éviter qu’il tombe de nouveau entre les mains des antagonistes.

Les premiers aperçus du prochain épisode montrent également que nous retournerons du côté de Kamino pour voir la suite de l’affrontement entre les frères Todoroki. Car alors qu’on pensait que Shoto avait réussi à vaincre Crématorium (ou Dabi en VO), ce dernier a révélé avoir réussi à reproduire la nouvelle technique mise au point par son petit frère, laissant ainsi entendre que leur combat est loin d’être terminé.

En parallèle, l’affrontement entre Ochaco Uraraka et Himiko Toga va lui aussi atteindre une étape décisive sur l’île d’Okutojima, alors que la jeune super-vilaine va révéler un atout de taille. Ayant en sa possession le sang de Twice, elle pourra ainsi utiliser sa Métamorphose pour copier l’Alter de son défunt ami et lancer une technique dévastatrice, à savoir une version dérivée du fameux Défilé de l’Homme Triste, déversant des milliers de clones qui vont répandre le chaos sur le champ de bataille.

Car comme le dit Deku à la fin du dernier épisode en date, “le pouvoir d’une seule personne peut changer le monde”, reste à savoir lequel parviendra à faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Pour le savoir, il vous faudra regarder la suite de l’anime My Hero Academia ! Et pour en apprendre encore davantage, découvrez quel est ce combat que les fans espèrent voir dans le final de la saison 7.

