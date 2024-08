My Hero Academia Saison 7 Épisode 13 : date de sortie, images et spoilers

L’anime My Hero Academia revient enfin de sa pause avec l’épisode 13 de la saison 7, annonçant ainsi le combat tant attendu entre Shigaraki et Deku, qui va alors dévoiler l’ultime Alter du One For All.

Alors que My Hero Academia a marqué une courte pause la semaine dernière en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024, les fans étaient impatients de découvrir la suite de l’anime, qui s’est terminé sur un cliffhanger notable. En effet, tandis que les super-vilains sont revenus en force dans l’épisode précédent, Tomura Shigaraki a lui aussi dévoilé une nouvelle forme redoutable après avoir été acculé par les héros.

Et alors que l’antagoniste semblait être devenu inarrêtable, l’arrivée de Deku sur le Cercueil Volant à la fin de l’épisode va enfin redonner de l’espoir aux héros. Mais le protagoniste sera-t-il en mesure de garder son sang-froid en voyant l’état de Katchan et de ses autres amis ? C’est ce que nous allons voir dans l’épisode 13 de la saison 7 de My Hero Academia !

L’épisode 13 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 17 août 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 13 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “Au fil des ans”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia lancera le combat décisif entre Shigaraki et Deku, avec ce dernier qui va enfin lever le voile sur l’Alter du deuxième utilisateur du One For All.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 13 de la manière suivante : “Deku arrive enfin à Yuei, le « Cercueil volant » ! Il est témoin de la défaite de Bakugo et des autres face à Shigaraki/AFO, et la colère s’empare de lui. Parviendra-t-il à maîtriser cette colère et son cœur pour vaincre Shigaraki ? Le face-à-face final approche !”

Nous avons déjà eu un aperçu de la réaction de Deku lorsque ses amis sont en danger, notamment lorsque Katsuki Bakugo (aka Katchan) a été blessé lors de leur précédent combat face à Shigaraki durant l’arc de la Guerre de Libération du Paranormal. En voyant Katchan, dont le cœur s’est arrêté de battre, Deku va une nouvelle fois entrer dans une colère noire, dévoilant alors toute l’étendue de ses capacités.

Les fans pourront ainsi découvrir l’ultime Alter du One For All. En effet, alors qu’on connaît presque tous les Alters stockés dans le One For All (à savoir Fa Jin, la Détection du Danger, le Fouet noir, l’Écran de fumée et la Voltige), il n’en reste qu’un seul qui nous est encore inconnu à ce jour. Il s’agit de l’Embrayage, l’Alter de Kudo, le deuxième utilisateur du One For All.

Mais cela sera-t-il suffisant pour vaincre un Shigaraki dont la puissance phénoménale est venue à bout de nombreux super-héros confirmés ? Pour le savoir, il vous faudra regarder la suite de l’anime My Hero Academia !