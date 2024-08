My Hero Academia Saison 7 Épisode 12 : date de sortie, images et spoilers

Alors que le dernier épisode de l’anime My Hero Academia s’est terminé sur une note tragique, l’épisode 12 de la saison 7 va pousser les héros dans leurs retranchements alors que les super-vilains reviennent en force.

Les fans de My Hero Academia pensaient que les super-héros avaient enfin pris l’ascendant sur leurs ennemis après la défaite de Crématorium face à son frère Shoto Todoroki, tandis qu’Endeavor avait réussi à infliger de lourds dégâts à All For One. Mais malgré l’arrivée du fameux Big 3 de Yuei (ou UA) dans l’épisode précédent, les héros semblent être dominés par Tomura Shigaraki et sa puissance dévastatrice.

Et les autres super-vilains sont loin d’avoir dit leurs derniers mots, puisque la suite de l’anime va effectivement nous montrer que les antagonistes de l’œuvre sont eux aussi capables de puiser dans leurs dernières ressources et qu’ils sont également prêts à repousser leurs limites pour arriver à leurs fins. Et c’est justement ce que nous allons voir dans l’épisode 12 de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 12 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 3 août 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 12 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “Défenseurs et attaquants”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia verra le retour de Crématorium et All For One, renversant ainsi la tendance en faveur des super-vilains.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 12 de la manière suivante : “Bien que Bakugo ait surpris Shigaraki / AFO avec son attaque “Cluster”, il se retrouve transpercé par un coup impitoyable. Les héros se trouvent en difficulté non seulement à Yuei, “le cercueil volant,” mais aussi dans divers endroits… Pourtant, ils ne renoncent pas !”

Comme cité en début d’article, la fin de l’épisode 11 a dévasté les fans, puisque malgré tous les efforts fournis par Katchan pour vaincre Shigaraki, ce dernier va terrasser le jeune élève de la Seconde A, le laissant pour mort. Un final d’autant plus frustrant que le public a dû prendre son mal en patience, étant donné que la sortie de l’épisode 12 a été retardée avec le lancement des Jeux Olympiques 2024.

L’arc de la Bataille Finale continue donc avec cette prochaine étape tant attendue, les héros présents sur le Cercueil Volant faisant alors tout ce qu’ils peuvent pour retenir Shigaraki le plus longtemps possible jusqu’à l’arrivée de Deku. Mais le jeune protagoniste parviendra-t-il à arriver à temps et à rallumer la flamme de l’espoir ? Pour le savoir, il vous faudra regarder la suite de l’anime My Hero Academia !