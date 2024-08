Le combat final de la saison 7 de My Hero Academia hype déjà les fans

La saison 7 de My Hero Academia devrait se terminer dans quelques semaines maintenant, et certains espèrent que le final se conclura par un combat extrêmement attendu par les fans du manga de Kōhei Horikoshi.

Faisant partie des shonens les plus populaires de ces dernières années, la saison 7 de My Hero Academia a une nouvelle fois su répondre aux attentes des fans, ces derniers étant alors impatients de voir l’Arc de la Bataille Finale prendre vie sur leurs écrans. C’est une saison très importante pour l’histoire, car c’est censé être l’avant-dernière saison de l’anime.

La saison 7 a adapté les trois derniers arcs du manga, à savoir l’Arc Star and Stripe, l’Arc du Traître de Yuei et enfin l’Arc de la Bataille Finale. Elle sera normalement constituée de 21 épisodes. Jusqu’à présent, 14 d’entre eux ont été diffusés, couvrant plusieurs incidents importants comme le combat entre Shoto et Crématorium (ou Dabi en VO), mais aussi celui d’Endeavor et des autres Héros contre All For One, sans oublier bien évidemment la “mort” de Bakugo.

Mais avant que la saison ne se termine, il reste encore quelques épisodes à couvrir. Et c’est sur Reddit qu’un internaute a donné son pronostic concernant les combats à venir d’ici la fin de la saison 7. ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le manga My Hero Academia !

Selon lui, l’épisode 15 montrera l’affrontement de Present Mic contre Black Mist, menant au réveil de ce dernier et à son arrivée à Yuei (ou U.A.). L’épisode suivant se concentrera sur le retour de Gentle et Lady Nagant, suivi par le combat de Hawks et d’autres contre All For One dans les épisodes 17 et 18.

Cela laisse ainsi penser que les trois derniers épisodes de la saison 7 de My Hero Academia seront consacrés à certains des meilleurs combats du manga. L’épisode 19 conclura l’histoire de la famille Todoroki dans la Bataille Finale, se terminant par la défaite de Crématorium.

L’épisode suivant portera sur le combat d’Ochaco contre Toga, avec la Parade des Morts et l’Éveil de l’Alter de la jeune héroïne. Cela signifie donc que le dernier épisode de la saison 7 pourrait mettre en scène le combat tant attendu entre All For One et Iron Might (le surnom donné à la combinaison Armored All Might du héros éponyme).

La revanche entre ces deux ennemis de toujours est pour beaucoup l’un des meilleurs moments de l’œuvre, et c’est pourquoi de nombreux fans attendent avec impatience de voir ce combat à l’écran. Un autre internaute a alors répondu à ces prédictions en déclarant : “Ce serait p*tain de hype.”

“Ce moment était tellement incroyable. Directement ‘Oh ouais, All Might est tout aussi fou que Midoriya, au cas où tu ne l’aurais pas encore compris'”, a ajouté un autre.

“Terminer l’épisode sur la scène où All Might fixe AFO en tenant la valise serait tellement hype”, a ajouté un troisième.

Et tandis que les fans sont plus qu’impatients de voir l’adaptation animée de cet affrontement, ils se questionnent également sur ce que l’avenir réserve à la série. Car certains ont remarqué qu’après le combat d’All Might, il ne reste plus que trois incidents importants dans l’arc, les amenant donc à se demander si cela sera suffisant pour une saison entière.

“Question bête, mais y a-t-il vraiment assez de contenu pour une saison après cela ? Comme OFA contre All Might et puis le final avec Shigaraki contre Deku et une fin immédiate”, a demandé un utilisateur.

Un autre a ajouté : “Je ne sais pas s’il y aura assez de matière après cela pour une saison entière, n’était-ce pas le dernier combat montré avant que Deku ne batte Shiggy ?”

Nous en saurons plus sur la suite de l’anime My Hero Academia après la diffusion du final de la saison 7. En attendant, vous pouvez découvrir ces détails intrigants que vous avez peut-être ratés dans la fin du manga. Vous pouvez aussi consulter notre classement des élèves de la Seconde A ainsi que celui sur les Alters les plus puissants.