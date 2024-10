Faut-il voir la saison 7 de My Hero Academia avant le film You’re Next ?

Le film My Hero Academia: You’re Next est sorti au cinéma le 9 octobre et dévoile de nombreux éléments de l’anime : que faut-il savoir avant de regarder le long-métrage sur grand écran ?

“Le prochain, c’est toi.” La phrase a résonné chez de nombreux personnages de My Hero Academia dans la saison 3, l’adaptation du manga de Kohei Horikoshi par le studio Bones reprenant avec brio l’un des combats les plus importants d’All Might. Mais seul Deku aura compris correctement la phrase, conscient d’être le successeur du One For All et de toutes les responsabilités qui l’accompagnent.

Malheureusement, la remarque du héros numéro 1 a été comprise de travers par bien d’autres personnes, y compris un inconnu au bataillon qui compte bien devenir le nouveau All Might. C’est à partir de ce point que le nouveau film My Hero Academia: You’re Next démarre, dévoilant un anti-héros devenant vilain. Mais le long-métrage ne s’inscrit pas dans la saison 3 de l’anime : quels épisodes faut-il avoir vu pour comprendre correctement l’intrigue du film et ne rater aucune référence ?

Où se situe le film My Hero Academia: You’re Next dans la chronologie de l’anime ?

Le film My Hero Academia: You’re Next se situe après la saison 6, et en parallèle des premiers épisodes de la saison 7 de l’anime.

Sorti le 2 août 2024 au Japon, le long-métrage reprend certains éléments de la saison 7 de My Anime Academia, dont la diffusion a commencé en mai 2024. On peut ainsi noter les mentions de Star and Stripe, héroïne numéro 1 des États-Unis, qui a eu droit à son arc personnel au début de la dernière saison.

Le film est considéré comme canon, mais faire l’impasse sur les projections au cinéma n’aura pas d’impact sur le visionnage de l’anime. En revanche, l’inverse n’est pas tout à fait vrai : des références à la série pourraient ne pas être comprises dans le long-métrage pour les spectateurs n’étant pas à jour dans le visionnage de My Hero Academia. Histoire de mieux vous y retrouver, vous pouvez consulter notre guide sur l’ordre de l’anime, incluant les films et épisodes spéciaux.

Le final de la saison 7 de My Hero Academia approche également à grands pas : All Might s’illustrera à nouveau dans un combat attendu de pied ferme par les fans.