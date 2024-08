My Hero Academia : pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 431 cette semaine ?

Précédemment, les fans de My Hero Academia ont pu revoir tous les élèves de la Seconde A une fois adultes, avec Deku qui a enfin pu réaliser son rêve. Et alors que certains espèrent voir la suite des aventures du protagoniste, il n’y aura pas de chapitre 431 cette semaine. Voici pourquoi.

Lancé en 2014 dans les pages du fameux Weekly Shōnen Jump, My Hero Academia est rapidement devenu l’un des shonens les plus populaires aux yeux du public, de nombreux fans ayant été séduits par l’histoire de Midoriya Izuku (aka Deku), un jeune garçon qui rêve de suivre les traces de son idole All Might pour devenir le plus grand super-héros de son époque.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais après avoir passé une décennie aux côtés de Deku, les fans ont récemment pu découvrir l’épilogue de My Hero Academia, annonçant ainsi la fin de l’œuvre. Et tandis que le chapitre 430 est sorti la semaine dernière, certains se demandent peut-être s’il y a une suite prévue. On vous dit tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Pourquoi n’y aura-t-il pas de chapitre 431 de My Hero Academia

Il n’y aura pas de chapitre 431 de My Hero Academia cette semaine, car le manga de Kōhei Horikoshi s’est officiellement terminé avec le chapitre 430.

L’article continue après la publicité

MANGA Plus

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le chapitre 430 de My Hero Academia !

L’article continue après la publicité

Dans le chapitre 430 de My Hero Academia, on retrouve Deku et les autres personnages huit ans après l’épilogue. Tous les anciens élèves de la Seconde A sont désormais des adultes qui sont entrés dans la vie active, étant alors des super-héros accomplis. Tous, à l’exception de Deku. En effet, étant donné que les dernières braises du One For All qui résidaient en lui ont définitivement disparu, le protagoniste a alors rejoint le corps enseignant de Yuei, préparant les prochaines générations de super-héros.

L’article continue après la publicité

Et bien que le héros soit ravi de pouvoir marcher dans les traces de son idole en étant une source d’inspiration et de motivation pour les héros de demain grâce à son parcours, il admet qu’il aimerait lui aussi se tenir aux côtés de ses anciens camarades de la Seconde A.

L’article continue après la publicité

C’est alors qu’à la toute fin du chapitre, All Might apparaît avec un cadeau pour Deku, à savoir un équipement financé par tous ses amis, lui permettant ainsi de reprendre du service, cette fois-ci en tant que Héros Pro. Le manga se termine alors avec Deku qui rejoint tous ses anciens camarades alors qu’ils s’en vont pour une mission de sauvetage tous ensemble.

L’article continue après la publicité

Et pour en apprendre davantage sur My Hero Academia, découvrez ces 5 détails intrigants dans le final que vous avez peut-être ratés, ou encore cet hommage rendu par les créateurs de Jujutsu Kaisen et One Piece à Kōhei Horikoshi et son œuvre.