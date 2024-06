My Hero Academia : la nouvelle coupe “horrible” de Deku passe mal chez les fans

Le héros de My Hero Academia est allé chez le coiffeur avant d’apparaître dans le chapitre 424 du manga, mais le résultat ne plaît pas à tout le monde.

My Hero Academia approche inexorablement de sa fin alors que le chapitre 424 a été intitulé “Épilogue“ par l’auteur Kohei Horikoshi. La bataille finale vient de s’achever sur la défaite totale des vilains, Shigaraki et All For One disparaissant dans les airs, la plupart des héros ont eu droit au dénouement de leur arc narratif, et le monde va enfin pouvoir souffler.

Et quoi de mieux pour fêter un tel changement, qu’un passage chez le coiffeur ? C’est ce qu’a dû penser l’auteur en modifiant l’apparence de son protagoniste… mais le résultat est loin de faire l’unanimité sur les réseaux sociaux, alors que les spoilers du chapitre 424 sont sortis. Pour beaucoup, Midoriya Izuku, alias Deku, rejoint ainsi les rangs de ces héros de manga qui ont eu droit à une coupe ratée pour la fin de leur histoire.

C’est dans la dernière page du chapitre qu’on peut découvrir le nouveau look de Deku. Le garçon ayant subi de graves blessures durant son combat, il fallait évidemment faire avec. Surtout pour ce qui concerne les coups à la tête, le forçant à raser une bonne partie de son crâne.

Cette modification n’a pas manqué de rappeler celles de fin de deux autres héros de grandes franchises shonen, à savoir les coupes de Naruto du manga éponyme et Ichigo de Bleach.

“La sainte trinité des coupes finales de MC ratées“

“Je connaissais Naruto, j’ai entendu parler d’Ichigo, mais qu’est-ce qui est arrivé à Deku ?!?” a ainsi réagi un internaute à la publication sur X/Twitter, rejoint par un autre fan qui prend la chose avec humour : “Il paraît qu’ils ont le même coiffeur.”

“Ce sera ensuite à Jujutsu Kaisen de se terminer, on n’a pas fini de revenir là-dessus,” a également commenté un internaute, faisant référence à la fin annoncée de Jujutsu Kaisen, autre grande franchise shonen, alors qu’elle approche du climax de l’arc de la Bataille de Shinjuku.

Malgré son aspect peu reluisant aux yeux de nombreux lecteurs de My Hero Academia, la nouvelle coupe reste logique, ce que certains vont au moins défendre : “La coupe de cheveux de Deku est une conséquence de la guerre, laissez mon garçon tranquille“, écrit ainsi un fan.

Le nouveau look découvert dans le prochain chapitre a certes créé la surprise – et l’indignation chez certains -, mais rien n’indique qu’il s’agit de l’apparence définitive de Deku. Car le manga My Hero Academia ne s’arrêtera pas au chapitre 424.