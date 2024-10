Le manga My Hero Academia fait un retour surprise après son final

Même si l’histoire principale de My Hero Academia est terminée, le manga revient avec un nouveau chapitre sur la classe 1-A.

Pas de repos pour les héros ! Le manga My Hero Academia s’était achevé dans le chapitre 430, publié en août 2024 et offrant une conclusion émouvante aux nombreux lecteurs qui avaient suivi les aventures de Deku. Après avoir influencé les générations suivantes à suivre la voie héroïque et devenir le symbole de la paix, le protagoniste aurait pu prendre une retraite bien méritée en restant professeur à UA, mais l’auteur Kohei Horikoshi en a décidé autrement.

Le garçon devenu un mentor pour les nouveaux élèves de son lycée héroïque va en effet avoir droit à un nouveau chapitre du manga, se déclinant sous la forme d’un one-shot pour prolonger un peu le plaisir des lecteurs. L’information dévoilée par le Shonen Jump a été relayée sur les réseaux sociaux : “L’ère du symbole est terminée. C’est dorénavant à leur tour d’être les héros ! Kohei Horikoshi présente un court one-shot à l’occasion du nouveau film, My Hero Academia: You’re Next !“

kohei horikoshi/shueisha, bones

Le chapitre, intitulé A Piece of Cake (littéralement “C’est du gâteau” en français), se présentera comme un one-shot de huit pages servant à promouvoir le nouveau film d’animation, sorti le 9 octobre 2024 dans les salles françaises. À ce stade, si A Piece of Cake est déjà disponible sur certaines applications anglophones comme Viz, il n’apparaît pas encore sur le site officiel Manga Plus en France.

Le chapitre se concentre sur les élèves de la classe de seconde A et montre un aperçu d’Anna Scervino et Hugo Gorrini, introduits dans le nouveau film.

Le manga de Kohei Horikoshi a démarré en 2014 et a touché le cœur de nombreux fans, étendant ensuite son aura au public du petit écran grâce à l’anime du studio Bones. La série a d’ailleurs elle aussi un planning bien chargé pour l’automne, entre le final de la saison 7 qui approche et la sortie du film My Hero Academia: You’re Next au cinéma.

