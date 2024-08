Deku et Ochaco sont-ils en couple à la fin de My Hero Academia ?

Cela fait longtemps que My Hero Academia laisse entrevoir une romance entre Deku et Ochaco. Et maintenant que le manga est terminé, tout le monde se demande si les deux vont finalement finir ensemble.

Contrairement à de nombreux autres shonens du genre, les intrigues romantiques ont été laissées de côté par Kōhei Horikoshi dans l’histoire de My Hero Academia. Bien qu’Ochaco Uraraka ait clairement un faible pour Izuku Midoriya (aka Deku) depuis un certain temps, cela ne devient jamais un point central dans le développement des personnages.

Cela dit, certains indices concernant une possible romance entre les deux ont été remarqués par les fans. Puisque les sentiments d’Ochaco étaient déjà clairs, il ne restait plus qu’à confirmer si Deku partageait ces sentiments ou non.

Les fans sont devenus particulièrement optimistes les concernant après leur magnifique scène dans le chapitre 429. C’était un moment si significatif qu’il aurait facilement pu mener à la confirmation de leur relation amoureuse. Mais sont-ils vraiment en couple à la fin de My Hero Academia ? ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le chapitre 430 de My Hero Academia !

Est-ce que Deku et Ochaco finissent ensemble dans My Hero Academia ?

Deku et Ochaco ne finissent pas officiellement ensemble dans My Hero Academia.

kohei horikoshi/shueisha, bones

En réalité, le dernier chapitre du manga ne fait allusion à aucune relation romantique parmi les anciens élèves de la Seconde A.

Le chapitre 430 de My Hero Academia reprend huit ans après les événements de l’épilogue, tous les personnages étant alors des adultes qui sont entrés dans la vie active. Cependant, il n’est pas mentionné si l’un d’eux est dans une relation amoureuse.

Pourtant, certains fans ont remarqué certains détails qu’ils pensent être des indices sur leur potentielle relation. Dans le chapitre final, nous voyons de petits extraits de divers moments au fil des ans, y compris le dernier test du groupe et la remise des diplômes, la physiothérapie de Bakugo, ou encore la disparition des dernières braises du One For All de Deku.

Et c’est dans l’un de ces souvenirs que l’on peut voir Deku et Ochaco profitant ensemble d’un moment sous la neige. Les fans pensent que cela pourrait être une image du duo en plein rendez-vous amoureux. Certains estiment également que le masque qu’Ochaco porte avec son costume de héros en tant qu’adulte est un hommage au masque de Deku en raison de leur design similaire.

Dans la dernière planche du chapitre 430, alors que Deku rejoint ses amis en tant que héros professionnel dans son nouveau costume de héros, Ochaco semble être la seule en train de le regarder, alors que le reste des personnages présents regarde vers l’avant. Les fans de ce couple (surnommé IzuOcha par la communauté) ont pris cela comme un indice majeur d’une relation plus profonde entre les deux.

La relation entre Deku et Ochaco se suffit à elle-même

Deku et Ochaco ont une dynamique significative et bien construite dans My Hero Academia. Ils deviennent amis assez tôt et restent les plus grands soutiens l’un de l’autre tout au long de l’histoire.

Bones

Ils se rencontrent pour la première fois lors du test d’entrée de Yuei (ou UA), lorsque le protagoniste la protège au détriment de sa propre chance de réussir l’examen. Plus tard, elle lui rend la pareille en partageant ses propres points avec lui, permettant ainsi à Deku de s’inscrire à Yuei.

À partir de là, leur amitié ne fait que se renforcer après chaque incident. L’utilisateur du One For All la valorise beaucoup. Il choisit “Deku” comme nom de héros parce qu’Ochaco lui a donné une nouvelle signification positive, malgré le fait que ce surnom ait été utilisé comme une insulte toute sa vie.

Ochaco, de son côté, trouve Deku très inspirant et continue d’essayer de s’améliorer et de l’égaler. Lorsqu’il a besoin d’aide, elle est presque toujours la première à lui tendre la main. Cela se voit notamment lorsqu’elle le protège après que les Alters des précédents utilisateurs du One For All deviennent incontrôlables pour la première fois.

Elle fait de même à la fin de l’arc Dark Deku lorsque la Seconde A ramène Deku à Yuei. Elle s’oppose à la foule en colère et plaide en son nom, le faisant pleurer d’émotion. Leur relation reste forte même après la Bataille Finale, car Deku est la première personne avec qui elle va partager ses sentiments douloureux concernant la mort de Toga.

Bien que Deku et Ochaco ne soient pas officiellement en couple à la fin de My Hero Academia, cela ne diminue en rien leur lien. En réalité, en ne confirmant pas le statut de leur relation, Kōhei Horikoshi a rendu leur amitié encore plus spéciale dans un sens.

