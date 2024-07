Himiko Toga meurt-elle dans My Hero Academia ? Explication du sort de la super-vilaine

Himiko Toga est l’une des principales antagonistes de My Hero Academia, mais son sort est resté en suspens pendant longtemps, laissant tout le monde se demander si elle est morte.

Dans My Hero Academia, les vilains sont tout aussi importants que les héros. Alors que nous voyons Deku et ses amis travailler dur pour réaliser leurs rêves, nous découvrons également ce qui a poussé des enfants autrefois innocents à devenir des super-vilains. C’est particulièrement le cas pour Himiko Toga, qui a certainement marqué de nombreux fans avec son passé.

Toga est la seule grande antagoniste féminine de l’histoire, mais elle est tout aussi importante que ses homologues masculins. Depuis sa première apparition, elle a semé le chaos. Au fil du temps, son rôle est passé de celui de nuisance générale pour les héros à celui d’antagoniste personnelle d’Ochaco Uraraka.

La dernière apparition de Toga dans le manga était plutôt ambiguë. Pendant longtemps, les lecteurs ont spéculé sur son sort alors que la fin de My Hero Academia approchait. Beaucoup croyaient qu’elle était morte tandis que certains pensaient qu’elle avait survécu. La question trouve enfin sa réponse dans le chapitre 429 de My Hero Academia.

Toga est-elle morte dans My Hero Academia ?

Toga est morte dans My Hero Academia, s’étant sacrifiée après avoir donné son sang à Ochaco.

MANGA Plus

Pendant la Bataille Finale, Toga affronte une nouvelle fois Ochaco. Le combat n’est pas seulement physique, mais aussi philosophique, alors que ces deux adolescentes vivant chacune d’un côté de la société confrontent leur point de vue respectif. Il se poursuit un moment, avant de se conclure dans le chapitre 395.

Durant le combat, l’adversaire d’Ochaco n’est pas seulement Toga, mais aussi les clones de Twice qu’elle crée. Cependant, la jeune héroïne se surpasse ici, expérimentant l’éveil de son Alter pour la première fois et devenant l’un des rares personnages à le faire.

Bien que l’Alter renforcé d’Ochaco lui permette de vaincre les clones, elle subit également de lourds dommages de leur part et de Toga, l’amenant à perdre son sang petit à petit. Pourtant, son empathie désintéressée porte finalement ses fruits lorsque la super-vilaine comprend qu’Ochaco l’a accepté telle qu’elle est.

Cela conduit Toga à donner son propre sang à Ochaco pour sauver la vie de l’héroïne, se sacrifiant dans le processus. Le chapitre 429 confirme enfin que Toga meurt ce jour-là sur le champ de bataille, allongée à côté d’Ochaco.

Le rôle de Toga dans la Bataille Finale

Toga joue un rôle majeur dans la Bataille Finale. Elle sert non seulement d’antagoniste personnelle d’Ochaco, mais pose également une menace aux héros partout sur le champ de bataille en créant d’innombrables clones de Twice.

MANGA Plus

Lorsque la guerre commence, Toga isole Deku par un portail. Elle lui avoue alors son amour, mais le protagoniste la rejette finalement. Cependant, avant que leur rencontre ne devienne sanglante, Ochaco et Tsuyu interviennent, permettant à l’utilisateur du One For All de se diriger vers Shigaraki.

Cependant, la plus grande contribution de Toga à la guerre est la montée de l’armée de Twice, connue sous le nom de « Sad Man’s Death Parade ». Après avoir ingéré le sang de Twice, elle se transforme en lui pendant 30-40 minutes et utilise son Alter pour lancer une version dérivée du fameux “Défilé de l’Homme Triste” de Twice, créant ainsi des milliers de clones qui répandent le chaos sur le champ de bataille.

L’armée de clones agit comme l’un des plus grands obstacles pour les héros par leur simple nombre. Alors que les héros luttent partout pour les vaincre, Toga est confrontée à une Ochaco déterminée. Cela mène à leur combat très attendu qui commence dans le chapitre 382.

Bien que leur combat se termine sur une note déchirante, cela reste inconnu de tous sauf d’Ochaco. Comme le révèle la fin du chapitre 428, bien que les caméras aient capturé la majeure partie du combat, le dénouement de celui-ci, à savoir le sacrifice de Toga, n’a pas été filmé. Cela hante Ochaco pendant longtemps, avant qu’elle ne le confesse finalement à Deku dans le chapitre 429.

Vous pouvez dès à présent consulter la date de sortie et les spoilers du chapitre 430 de My Hero Academia. Découvrez également notre explication sur la fin de Crématorium, ainsi que notre classement des élèves de la Seconde A.