Explication de la fin de My Hero Academia : Deku devient-il le Héros N°1 ?

My Hero Academia s’est finalement terminé après dix ans d’aventures, répondant à certaines questions brûlantes tout en en laissant d’autres sans réponse.

Le manga My Hero Academia de Kōhei Horikoshi est l’un des shōnens les plus populaires de ces dernières années. Apparu pour la première fois dans le Weekly Shōnen Jump en 2014, il a connu une décennie de succès avant de se conclure avec le chapitre 430.

Cela marque donc la fin d’une épopée épique pour Izuku Midoriya (aka Deku) et les autres élèves du lycée Yuei (ou UA), que l’on retrouve après une ellipse de plusieurs années dans le dernier chapitre du manga.

Malgré son épilogue de six chapitres, My Hero Academia avait encore plusieurs questions laissées en suspens, notamment si Deku est parvenu à réaliser son rêve de suivre les traces de son idole All Might en devenant le Héros N°1 de son époque. Une question qui a servi de base à la construction à l’intrigue et ce depuis ses débuts. Et si le final n’a pas répondu à toutes les questions que l’on pouvait se poser, il a au moins donné une réponse sur le futur de Deku en tant que super-héros.

Explication de la fin de My Hero Academia

Le final de My Hero Academia reprend huit ans après l’épilogue, et révèle que Deku a bel et bien perdu le One For All de manière définitive. Il a alors rejoint le corps enseignant à Yuei. Cependant, à la toute fin du chapitre, il devient un Héros Pro grâce à un cadeau d’All Might et ses amis.

MANGA Plus

Le chapitre 430 de My Hero Academia commence avec Deku qui repense à son parcours et aux leçons qu’il en a tiré. On apprend alors que les dernières braises du One For All, l’Alter hérité d’All Might, ont disparu, Deku redevenant ainsi le Sans-Alter qu’il était au début de l’intrigue.

En parallèle, les autres élèves de la Seconde A sont devenus des Héros Pro. Maintenant qu’ils sont dans la vie active, le protagoniste admet que c’est devenu difficile pour eux de tous se retrouver en raison de leurs emplois du temps respectifs. Mais on voit que Deku est resté proche de son ancien professeur Shota Aizawa ainsi que de son mentor All Might.

Mais le chapitre 430 suit également un autre personnage. Il s’agit de Dai, un jeune garçon qui s’apprête à entrer au lycée et qui, tout comme Deku au même âge, aspire à devenir un super-héros, et ce malgré un Alter qu’il estime être nul comparé à celui des autres. Les paroles du garçon vont alors résonner en Deku, qui se souvient avoir été à la même place par le passé.

Ce dernier chapitre met donc en avant les similitudes entre Dai et Deku. Mais cette fois, à la place d’All Might, c’est le protagoniste qui va donner du courage au jeune garçon en lui disant qu’il peut lui aussi devenir un héros, du moment qu’il a la volonté d’aider les gens.

Deku rencontre ensuite All Might qui lui donne un cadeau. Grâce aux dernières avancées technologiques, Deku est enfin en mesure de devenir un Héros Pro, même s’il n’a plus le One For All.

En dehors de cela, nous pouvons également brièvement apercevoir Kota Izumi et Eri dans le dernier chapitre. Kota est maintenant étudiant à Yuei, tandis qu’Eri semble avoir retrouvé une vie normale, puisqu’on peut la voir dans un uniforme d’élève avec ses amies, et avec sur le dos une housse de guitare, suggérant qu’elle fait partie du club de musique.

Deku n’est pas encore le plus grand des héros

Bien que Deku n’ait pas pu réaliser son rêve de devenir le Héros N°1, il a encore une opportunité de le faire dans le dernier chapitre. Grâce à son nouvel équipement, il réalise enfin son rêve et devient un Héros Pro à la fin du manga.

crunchyroll

Dans le chapitre 430, All Might révèle que l’équipement qu’on lui a offert a été fabriqué par Mei Hatsume et leurs amis à l’étranger. De plus, sa fabrication a été financée par Katsuki Bakugo (aka Katchan) et les étudiants de la Seconde A.

Bien que Deku refuse de prime abord, ne pouvant accepter un tel présent, l’ancien “Symbole de la Paix” lui dit : « N’oublie jamais que cette puissance aussi… tu l’as gagnée ! »

Les mots d’All Might vont finalement réussir à convaincre Deku d’accepter ce cadeau. Et dans les dernières planches du chapitre, on voit Bakugo tendre la main vers Deku, lui demandant de rejoindre tous ses anciens camarades de classe alors qu’ils s’embarquent dans leur nouvelle mission pour sauver des gens d’un glissement de terrain.

Que devient le reste de la Seconde A ?

Les autres élèves de la Seconde A sont tous devenus des Héros Pro.

Bones

Tout le monde de la classe, sauf Deku, réalise ses rêves. Ochaco, Iida, Tsuyu, et Momo ont formé une équipe de héros. Dans le final de My Hero Academia, on apprend qu’ils sont actuellement en visite dans les écoles primaires à travers le pays.

Nous apprenons également que, puisqu’il y a eu une baisse de la super-criminalité, les héros ont élargi leur champ d’action. Au lieu de se concentrer uniquement sur les combats et les missions de sauvetage, ils peuvent désormais étendre leur rôle dans la société. C’est notamment le cas d’Ochaco qui a mis en place des démarches visant à rendre l’accompagnement aux Alters accessible à tous.

Shoji est également dans une très bonne situation. Dans le chapitre 430, il est récompensé pour ses efforts visant à réduire les discriminations contre les hétéromorphes. Nous voyons également Koda à ses côtés, qui l’applaudit joyeusement.

Quant à Shoto et Bakugo, ils font partie des meilleurs héros. Cependant, l’attitude de Bakugo reste la même ; il crie sur ses fans chaque fois qu’ils essaient de le prendre en photo ou en vidéo, ce qui fait chuter sa cote de popularité et sa place dans le classement des héros.

La situation de Shoto semble, elle aussi, très prospère. Il travaille jour et nuit pour et est présent peu importe l’incident. Et malgré sa nature maladroite, il est très proche de ses fans et parvient enfin à sortir de l’ombre de son père Endeavor. Deku dit qu’il a même dépassé le Dieu Sylvestre et Mount Lady et qu’il est en tête du classement avec Mirio, qui est maintenant le Héros N°1.

Outre les membres de la Seconde A, Hitoshi Shinso (qui a rejoint la classe en Première), Juzo Honenuki, et Neito Monoma sont également des Héros Pro. Aoyama a également travaillé pour devenir un héros comme ses amis, apparaissant à leur côté dans la dernière planche du manga.

