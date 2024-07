L’histoire de Crématorium se termine dans My Hero Academia après son combat contre sa famille, mais son sort est resté inconnu pendant longtemps.

En tant que l’un des principaux antagonistes de My Hero Academia, Crématorium (ou Dabi en VO) joue un rôle majeur dans l’anime de super-héros. En effet, c’est lui qui sert de principal obstacle dans les arcs des personnages d’Enji Todoroki, aka Endeavor, et de son fils Shoto.

Bien que la véritable identité de Crématorium ait été teasée pendant longtemps, elle est finalement confirmée durant l’Arc de la Guerre de Libération du Paranormal. Dans une diffusion nationale, le super-vilain révèle qu’il est en réalité Toya Todoroki, le fils aîné d’Endeavor que tout le monde pensait décédé.

À partir de là, Crématorium affronte plusieurs fois son père et son petit frère. Son animosité atteint un nouveau sommet lors de la Bataille Finale, alors qu’il est prêt à se battre contre son père jusqu’à la mort. Mais meurt-il vraiment ? ATTENTION : cet article contient des spoilers sur le manga My Hero Academia !

Que se passe-t-il avec Crématorium pendant la Bataille Finale ?

Crématorium termine la Bataille Finale gravement brûlé après s’être fait exploser. Au début de la Bataille Finale, il refuse des Alters supplémentaires de la part de All For One. Plein de rage et de haine, son principal objectif est son père. Cependant, son premier adversaire se révèle être son petit frère, car Shoto vient l’arrêter.

Le combat entre Shoto et Crématorium commence à Kamino. L’affrontement fratricide montre non seulement des attaques extraordinaires de la part des deux, mais révèle aussi le passé déchirant du frère aîné. Cela se termine finalement avec Shoto battant son frère avec son ultime attaque : Tsunami arctique.

Bones

Cependant, alors qu’il semble que Crématorium soit vaincu, le méchant se dégèle et révèle qu’il a copié la technique Phosphore de Shoto. Il se dirige ensuite vers Endeavor, brûlant deux héros vivants au passage.

Lorsque Crématorium atteint l’endroit où se trouve Endeavor, le héros fuit dans la forêt pour éloigner son fils de tout le monde. On découvre alors que le méchant a compressé la chaleur en lui et qu’il explosera dans dix minutes, détruisant tout dans un rayon de cinq kilomètres.

Alors qu’il continue de poursuivre son père, sa peau commence à se fissurer et il perd encore plus la tête. Bientôt, il est complètement englouti par ses Flammes Bleues. Quand Endeavor essaie de l’arrêter, il détruit le bras de son père avec son Vanishing Fist.

À ce moment-là, il a complètement perdu la raison, continuant de crier pour qu’Endeavor regarde et que Natsuo joue avec lui. Bien qu’il ait développé un Alter de glace en lui par désespoir, ses flammes sont trop fortes pour être contenues.

Quand Endeavor finit par renoncer à essayer de le sauver et décide de mourir avec lui, Rei apparaît soudainement, bientôt suivie par Fuyumi et Natsuo. Cependant, la portée de l’explosion de Crématorium continue d’augmenter jusqu’à ce qu’il explose finalement, se brûlant gravement. Mais à la fin, Shoto apparaît et le gèle.

Le sort de Crématorium après la Bataille Finale

Crématorium ne meurt pas après la Bataille Finale. Cependant, il meurt à petit feu (sans mauvais jeu de mots) et ne survivra pas bien longtemps.

MANGA Plus

À la fin de la Bataille Finale, Crématorium est emmené dans un établissement médical. À ce moment-là, il était déjà brûlé vif, avec peu d’espoir de survie. Le chapitre 426 de My Hero Academia révèle que Crématorium est toujours en vie, mais confiné dans une capsule médicale, ne pouvant parler que quelques minutes par jour.

Le méchant semble également plus stable mentalement après son expérience de mort imminente. Il ne semble plus aussi maniaque, mais conserve toujours de la haine pour son père. Cependant, malgré toute son animosité, il regrette certaines de ses actions, en particulier celles contre Shoto, puisqu’on peut le voir demander pardon à son petit frère.

Crématorium est le troisième grand antagoniste dont le sort a été confirmé dans l’épilogue du manga My Hero Academia, après All For One et Shigaraki, et le premier à être en vie. Maintenant, il ne reste plus que Himiko Toga.

La famille de Crématorium refuse de l’abandonner

Le drame familial des Todoroki est l’une des intrigues les plus prenantes de My Hero Academia, et c’est pourquoi beaucoup espéraient avoir droit à une conclusion satisfaisante à la fin du manga.

MANGA Plus

Après le combat enflammé pendant la Bataille Finale, la folie meurtrière de Crématorium parait s’être enfin calmée, Shoto et son père étant alors parvenus à apaiser la haine du vilain et ainsi mettre un terme à sa quête de vengeance. Grâce à cela, c’est l’ensemble de la famille Todoroki qui semble avoir guéri, du moins autant qu’ils le pouvaient. Par ailleurs, ils se sentent tous coupables pour ce qui est arrivé à Toya, estimant avoir chacun une part de responsabilité dans la naissance de Crématorium.

Et c’est bien évidemment Endeavor qui a le plus de regrets le concernant. Il comprend désormais comment son comportement a endommagé sa famille et comment certaines choses ne guériront jamais. C’est son obsession et sa négligence qui ont rendu fou son fils aîné. C’est pourquoi il est prêt à passer sa vie à expier ses péchés.

Dans le chapitre 426 de My Hero Academia, toute la famille rend visite à Crématorium dans l’établissement. Même après tout ce qu’il a fait, sa famille refuse de l’abandonner. Endeavor révèle qu’il a pris sa retraite en tant que super-héros ; non seulement parce qu’il est à moitié brûlé, a perdu un bras et est en fauteuil roulant, mais aussi et surtout parce qu’il veut donner toute son attention à Crématorium jusqu’à ses derniers instants.

Bien que Crématorium semble s’en moquer au départ, on peut voir que tout cela signifie beaucoup pour lui. Notamment lorsque Shoto lui demande quel est son plat préféré, indiquant ainsi qu’il est passé outre les erreurs de son grand frère et qu’il est prêt à lui pardonner. C’est une fin douce-amère pour le personnage, mais la plus appropriée pour la famille Todoroki.

