L’auteur de My Hero Academia a pleuré en dessinant une scène cruciale de la saison 7

La saison 7 de My Hero Academia touche à sa fin et l’épisode 19 a non seulement ému les fans, mais a également tiré des larmes à l’auteur du manga, Kohei Horikoshi.

L’épisode 19 de la saison 7 de My Hero Academia est l’un des plus touchants de la série. Non content de bénéficier d’une animation spectaculaire, il montre également comment Dabi met un terme à son déchaînement de puissance. Sur le point d’exploser à cause de la surchauffe, le vilain finit par être sauvé par la famille Todoroki, arrivée juste à temps.

C’est Rei Todoroki qui utilise son alter pour refroidir son fils et permettre à sa température corporelle de retrouver un équilibre plus sain. La mère de famille tente également de s’excuser et le supplie d’arrêter, mais le vilain ne l’écoute pas. Shoto arrive alors sur les lieux et vainc son frère aîné. Mais une telle prouesse n’aurait jamais pu être réalisée sans la participation d’un autre jeune héros, Iida.

Les élèves s’encouragent sans cesse depuis le début de l’histoire, se motivant mutuellement pour devenir les héros qu’ils ont toujours voulu représenter. Cet épisode marque alors la conclusion du personnage d’Iida, qui reste fidèle coûte que coûte à ses idéaux.

Bones

À l’occasion de la sortie de l’épisode 19 de la saison 7 de My Hero Academia, l’auteur du manga a partagé sur X : “L’épisode de My Hero Academia d’hier est maintenant disponible en streaming ! J’ai pleuré en concluant l’arc d’Iida, mais ça m’a rendu heureux d’avoir l’opportunité de dessiner la scène !“

En réponse, de nombreux internautes ont fait part du respect éprouvé envers le mangaka, louant son travail à travers des messages reconnaissants, saluant au passage la magnifique adaptation par le studio Bones.

“Cet épisode de My Hero Academia était un chef-d’œuvre ! Les efforts d’Endeavor pour affronter ses péchés et l’amour de la famille Todoroki m’ont touché. Dans ce genre de grande bataille, chaque événement peut devenir assez chaotique, mais j’ai été impressionné par la manière d’expliquer clairement la situation“, écrit ainsi un fan.

Un autre ajoute : “La diffusion d’hier de My Hero Academia était très émouvante ! La scène de la conclusion d’Iida était particulièrement mémorable. (…) C’est émouvant que vous soyez attaché à cette histoire au point de pleurer en la dessinant !“

Les fans de My Hero Academia pourront bientôt profiter d’une autre adaptation du manga, avec l’arrivée du film You’re Next au cinéma. Et pour davantage de séries, les animes d’automne 2024 commencent à débarquer sur les différentes plateformes.