Ce crossover absurde de Deadpool et My Hero Academia refait surface avec une blague obscène

Alors que My Hero Academia approche de sa fin et que Deadpool a envahi les cinémas, les fans ont sorti du placard un ancien crossover improbable entre les deux franchises.

Le chapitre 430 de My Hero Academia marquera la fin du manga de Kohei Horikoshi. Comme la fin de My Hero Academia coïncide avec le succès au box-office de Deadpool & Wolverine, le crossover inattendu entre les deux univers a récemment refait surface en ligne.

Il y a notamment une page en particulier, dans laquelle Deadpool révèle que Wade Wilson connaît bien Horikoshi, avec le personnage Marvel qui explique alors que le mangaka est son prisonnier.

“Heureusement que j’avais enfermé Kohei Horikoshi dans mon sous-sol en cas d’urgence,” déclare Deadpool après l’arrivée inopinée d’All Might. Les deux héros partagent un moment ensemble, donnant ainsi lieu à une séquence aussi invraisemblable qu’attrayante, le mutant ne pouvant s’empêcher de faire des blagues salaces comme à son habitude, notamment lorsqu’il demande à All Might s’il peut lui donner un peu de son One For All, et ce par n’importe quel moyen.

“N’oubliez jamais que Deadpool a enfermé Hori dans son sous-sol”

La page est tirée de la série de manga Deadpool Samurai. Sanshiro Kasama a écrit le manga, avec des illustrations de Hikaru Uesugi. C’est une collaboration limitée entre Marvel et Shonen Jump qui a duré huit numéros.

Plusieurs grands noms de Marvel ont été inclus, dont Spider-Man, Hulk et Ant-Man. Chacun a bénéficié d’une interprétation inspirée du manga et d’une histoire distincte, bien qu’aucune ne soit aussi étrange et merveilleuse que celle de Deadpool.

Presque une décennie plus tôt, Marvel Anime mettait également en vedette Wade Wilson, avec Wolverine, les X-Men, Iron Man et d’autres. Un projet qui pourrait presque faire écho au Marvel Cinematic Universe (MCU) actuel, étant donné l’état de la Phase 6 de Marvel Studios avec l’émergence des mutants, mais aussi de Blade, sans même parler du retour imminent de Robert Downey Jr. dans la franchise dans le rôle du Docteur Fatalis.

Mais il semblerait que Kohei Horikoshi ait finalement réussi à s’échapper des griffes du fameux “Merc with a Mouth”. 2024 est une année marquante pour My Hero Academia, avec la fin du manga, la sortie du nouveau film d’animation You’re Next et la saison 7 de l’anime.

Et il n’y a pas que dans l’univers de Deadpool que l’on peut voir My Hero Academia et ses personnages, puisque le chapitre 1122 de One Piece va rendre hommage au manga de super-héros pour son grand final.