Les 10 Alters les plus puissants dans My Hero Academia

Il y a de nombreux pouvoirs incroyables dans My Hero Academia, et d’autres qui le sont moins. Alors pour y voir plus clair, voici les Alters les plus puissants que l’on a pu voir dans le manga de Kōhei Horikoshi.

Maintenant que la fin de My Hero Academia est là, nous pouvons examiner le manga désormais culte de Kōhei Horikoshi dans son ensemble. Deku et la Seconde A ont traversé de nombreuses épreuves à travers l’anime et le manga de super-héros, affrontant au passage des super-vilains impressionnants.

Au fil de l’intrigue, les fans ont ainsi pu rencontrer toutes sortes de pouvoirs et de capacités étranges. Certains héros et méchants ont des Alters simples qui leur permettent de contrôler les éléments ou de transformer leurs corps. D’autres, cependant, peuvent être bien plus atypiques.

Nous avons donc listé les plus puissants, en passant en revue les Alters qui peuvent très rapidement causer de gros problèmes si son utilisateur décide de l’exploiter pleinement.

10. Trou Noir

Bones

Utilisateur : Anan Kurose / Numéro 13

Première apparition : Chapitre 13

Les trous noirs sont inquiétants par nature, car ils absorbent littéralement la matière, donc tout ce qui permet à quelqu’un de les manifester à volonté est par essence terrifiant. Cet Alter permet à son utilisateur de créer des petits trous qui aspirent tout dans un certain rayon. Les mêmes règles s’appliquent si quelque chose s’approche trop près, donc c’est une bonne chose que Numéro 13 l’utilise uniquement pour attirer les ennemis et nettoyer les dégâts.

9. Lavage de Cerveau

Bones

Utilisateur : Hitoshi Shinso

Première apparition : Chapitre 33

Cet Alter nécessitait de sérieuses restrictions, sinon il aurait vraiment brisé les dynamiques de pouvoir de My Hero Academia. Une fois que quelqu’un répond verbalement à quelque chose que Shinso dit, il peut en faire son esclave personnel. Le seul problème, c’est que leur fonction cérébrale est limitée, donc ses commandes doivent être relativement simples.

8. Explosion

Bones

Utilisateur : Katsuki Bakugo

Première apparition : Chapitre 1

L’Alter de Katchan, qui semblait être un pouvoir pyrotechnique ordinaire de prime abord, va progressivement gagner en puissance au fil de l’histoire. Le fait que l’Explosion devienne plus puissante au fur et à mesure que Bakugo transpire signifie que son Alter brûle de plus en plus fort lorsqu’il combat. Mais ce qui fait la force de ce pouvoir, c’est surtout l’utilisation qu’en fait Bakugo qui, grâce à son intelligence et sa créativité en combat, lui permet de mettre au point des techniques aussi impressionnantes que polyvalentes.

7. Désintégration

Bones

Utilisateur : Tomura Shigaraki

Première apparition : Chapitre 16

Alors que Shigaraki était pas déjà bien assez inquiétant, sa capacité de détruire tout ce qu’il touche contribue grandement à faire du super-vilain une réelle menace, puisqu’il peut transformer n’importe quoi en poussière par un simple contact. Un Alter qui est donc extrêmement mortel pour tous les êtres vivants, et qui contribue ainsi à faire du personnage un redoutable antagoniste.

6. Ailes d’Acier

Bones

Utilisateur : Keigo Takami / Hawks

Première apparition : Chapitre 185

Pas aussi créatif ou effrayant sur le papier que certains autres Alters présentés ici, les Ailes d’Acier dépassent certains Alters comme Désintégration et Lavage de Cerveau grâce à sa force pure et sa polyvalence. Générant deux ailes extrêmement puissantes, Hawks peut s’envoler à des vitesses incroyables, et peut aussi et surtout manipuler chaque plume individuellement, lui offrant ainsi un contrôle total sur son Alter et une grande variété dans la manière de l’utiliser.

5. Glace et Feu

Bones

Utilisateur : Shoto Todoroki

Première apparition : Chapitre 11

En mélangeant les flammes de son père Endeavor et la glace de sa mère Rei, Shoto a ainsi pu acquérir un nouvel Alter mêlant les deux capacités de ses parents. Il bénéficie ainsi des pouvoirs du Hell Flame de son père, lui permettant de générer des flammes et de les manipuler à sa guise, comme par exemple en contrôlant leur température et leur intensité. La fusion de ces deux Alters permet alors de contrebalancer les inconvénients de chaque Alter seul, qui ont tendance à avoir un lourd impact sur la température corporelle de son utilisateur. De plus, Shoto a montré qu’il avait le potentiel pour progresser encore davantage, ayant réussi à trouver le parfait équilibre entre les deux Alters pour créer une toute nouvelle sorte de flammes.

4. New Order

Bones

Utilisateur : Star and Stripe

Première apparition : Chapitre 330

Considéré comme le plus puissant Alter existant, New Order semble presque avoir un potentiel infini quand on y pense. Car cet Alter permet à son utilisateur de définir une règle sur son environnement, pouvant ainsi manipuler et conférer de nouvelles propriétés à lui-même et à ce qui l’entoure. Dans la pratique, on a vu que Star and Stripe pouvait en effet s’attribuer des capacités supplémentaires, ou encore manipuler l’état de son opposant. Et cela ne s’arrête pas là, puisqu’elle a même montré qu’elle pouvait l’utiliser sur des éléments intangibles, comme l’air par exemple. On comprend donc pourquoi All For One craignait particulièrement ce pouvoir.

3. Rembobinage

Shueisha/Kohei Horikoshi

Utilisateur : Eri

Première apparition : Chapitre 156

Parmi les autres Alters dangereusement puissants dans My Hero Academia, on retrouve bien évidemment celui d’Eri. Car avec son Rembobinage, cela lui permet de rembobiner le corps d’un individu à un état précédent. Concrètement, c’est comme si elle pouvait permettre à votre corps de remonter dans le temps. Issu d’une mutation génétique extrêmement rare et étant de type accumulation, nous ne connaissons pas réellement tout le potentiel de cet Alter, d’autant qu’Eri ne le contrôle pas entièrement.

2. One For All

Toho animation/crunchyroll

Utilisateur : Izuku Midoriya / Deku

Première apparition : Chapitre 1

Véritable moteur de l’intrigue après que Deku l’a hérité de son idole All Might, cet Alter transférable confère d’incroyables pouvoirs à son utilisateur. En effet, le One For All permet à son hôte d’accéder à la puissance des précédents utilisateurs de l’Alter. C’est ainsi que Deku a pu avoir non seulement accès à la puissance démentielle de son mentor, mais aussi à d’autres pouvoirs, comme par exemple la Détection du Danger d’Hikage Shinomori ou encore le Fouet Noir de Banjyo Daigoro, pour ne citer qu’eux.

1. All For One

Bones

Utilisateur : All For One / Tomura Shigaraki

Première apparition : Chapitre 59

Et si le One For All a vu le jour, c’est grâce au All For One. Ce dernier permet à son utilisateur de voler les Alters d’autres individus et de se les approprier complètement. Quiconque détient ce pouvoir devient donc une menace immédiate, d’où le fait que Shigaraki soit presque imbattable à la fin de l’intrigue. C’est la capacité parfaite pour un méchant, qui peut ainsi amasser égoïstement des pouvoirs pour servir son propre intérêt. Mais même si c’est certainement l’un des Alters les plus puissants de My Hero Academia, cela ne veut pas dire qu’il est totalement imparable pour autant.

