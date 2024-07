My Hero Academia Chapitre 430 : date de sortie et spoilers potentiels du final du manga

Il ne reste plus qu’un chapitre avant la fin du manga My Hero Academia : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 430.

Un monde où les héros ont le temps de s’ennuyer ? C’est le rêve de nombreux personnages de My Hero Academia, et les événements semblent les rapprocher toujours plus de leur idéal : alors que le chapitre 429 offrait un arc de rédemption à un personnage surprenant, Deku, Ochaco et la classe de première-A ont pu se réunir dans la bonne humeur en acceptant les blessures de la bataille passée contre Tenko et All For One.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le manga s’apprête à révéler son ultime chapitre, l’auteur Kohei Horikoshi ayant annoncé la fin de son histoire. Tous nos héros ont eu droit à la conclusion de leurs arcs narratifs respectifs, il ne reste donc plus qu’à découvrir quel avenir les attend : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 430 de My Hero Academia.

Quand sort le chapitre 430 de My Hero Academia ?

Le chapitre 430 de My Hero Academia sortira le 4 août 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement pendant au moins trois semaines sur le site.

L’article continue après la publicité

Il s’agira, surtout, du tout dernier chapitre du manga. Néanmoins, l’auteur a déjà teasé des annonces concernant ses futurs projets : il semblerait que l’univers des héros pro n’ait pas dit son dernier mot.

L’article continue après la publicité

Spoilers potentiels du chapitre 430 de My Hero Academia

Le chapitre 430 étant le final de My Hero Academia, il faut s’attendre à une conclusion. Et selon les nombreux messages optimistes auquel le manga a habitué ses lecteurs, il est fort probable que l’épilogue soit également positif pour ses personnages.

L’article continue après la publicité

kohei horikoshi/shueisha

Plusieurs possibilités se dégagent : soit l’histoire nous présentera les élèves de UA après une ellipse temporelle plus ou moins longue, soit les jeunes héros seront montrés alors qu’ils reprendront les cours dans leur académie spécialisée.

Dans les deux cas, le manga doit encore répondre à la question de l’Alter de Deku : le jeune homme a confirmé que le One For All avait bien disparu, ne laissant que quelques braises chez son dernier possesseur. Toutefois, Midoriya Izuku a choisi de persévérer dans ses études et de rester inscrit à UA.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il faudra donc déterminer s’il est encore possible pour lui de retrouver un pouvoir, peut-être en retournant à l’essence du One For All malgré l’absence de ses anciens propriétaires, ou tout simplement en devenant le premier héros sans Alter, à la manière d’un Batman qui se reposerait sur ses outils, ses capacités physiques et son intelligence.

Les spoilers sortent en général quelques jours avant la publication officielle des chapitres de My Hero Academia. Nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.