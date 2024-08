Le chapitre 430 de My Hero Academia cache un détail adorable que vous avez peut-être raté

Le dernier chapitre de My Hero Academia regorge de petits détails pour les fans avertis, et il y en a un en particulier qui devrait faire plaisir aux fans de la romance IzuOcha.

La fin de My Hero Academia a apporté une conclusion douce et appropriée à l’histoire d’Izuku Midoriya (aka Deku). On peut alors voir où All Might et lui en sont arrivés, et on jette un dernier coup d’œil à ce que ses amis de la Seconde A sont devenus.

Les fans espéraient également avoir des réponses à certaines questions laissées en suspens, comme le père de Deku et la relation entre Deku et Ochaco (surnommée “IzuOcha” par la communauté). Le premier point restera peut-être à jamais un mystère, mais le second a eu droit à un clin d’œil mignon.

Dans l’une des apparitions d’Ochaco dans le chapitre 430, son costume comporte un accessoire familier. On pourrait le manquer au premier coup d’œil, mais en regardant de plus près, on peut voir la partie inférieure du masque du costume de Deku autour du cou de l’héroïne.

MANGA Plus

À part durant l’arc Dark Deku, le protagoniste ne porte quasiment jamais ce fameux masque à l’écran, un peu comme les lunettes de Tsuyu qui restent éternellement sur sa tête (et qui, de manière amusante, semblent avoir été améliorées après le saut dans le temps à la fin de My Hero Academia). Néanmoins, cet accessoire ajoute une touche esthétique, remplissant l’espace autour du cou de Deku.

Le fait qu’Ochaco le porte suggère qu’elle l’a récupéré parce qu’ils sortent ensemble et qu’elle aime porter quelque chose qui lui appartient. À minima, cela confirme qu’ils sont devenus extrêmement proches – mais étant donné l’accent mis sur le fait qu’ils forment un potentiel couple, on peut facilement supposer que Kohei Horikoshi, le créateur de My Hero Academia, nous donne ici un indice supplémentaire sur la relation entre les deux.

« Je pense que c’était un petit indice de la part de Horikoshi pour suggérer que quelque chose s’est passé entre eux, quoi que ce soit », dit un fan sur Reddit. « J’ai l’impression que Horikoshi a juste décidé de dire “tant pis” et d’ajouter toutes sortes de subtilités romantiques pour essayer de satisfaire tout le monde », ajoute un autre.

« Ce n’est pas le seul easter egg romantique. Vous pouvez voir La Brava et Gentle portant des alliances. Les agences de Jiro et Kaminari sont littéralement côte à côte », ajoute un autre, précisant qu’ils aimeraient une « confirmation explicite ».

Nul doute que beaucoup auraient préféré savoir clairement si les deux finissent en couple à la fin du manga, mais c’est justement ce doute qui nous permet de rêver et d’espérer. Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter notre guide sur My Hero Academia : You’re Next, ainsi que le calendrier de sortie des épisodes de la saison 7.