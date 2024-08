Le chapitre 430 de My Hero Academia dévoilera le sort de l’Alter One For All

Le sort de l’Alter de Deku a fait l’objet de nombreuses théories, mais le chapitre 430 de My Hero Academia va apporter une réponse définitive aux questions des fans.

Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 430 de My Hero Academia.

Dix ans d’histoire sont sur le point de se conclure, alors que la sortie du chapitre 430 de My Hero Academia approche. Le dernier volet des aventures des élèves de la classe de première-A va lever le voile sur de nombreux mystères, et révéler le futur qui attend nos héros préférés.

Deku va ainsi devenir professeur pour UA, tandis que ses amis vont embrasser une carrière réussie de héros professionnels. Mais ce qui compte réellement, c’est la révélation quant à l’Alter du protagoniste. Car durant sa bataille acharnée contre All For One et Shigaraki, Izuku a dû sacrifier les pouvoirs du One For All, ne conservant que des braises dans le chapitre 429. Et le final du manga a décidé d’offrir une réponse claire quant à la survie ou non de l’Alter.

Deku a-t-il encore le One For All dans le chapitre 430 de My Hero Academia ?

Non, Deku a complètement perdu l’Alter One For All dans le chapitre 430 de My Hero Academia. Mais il pourra tout de même devenir un héros professionnel grâce au matériel que lui offriront All Might et ses amis.

Le cadeau est plus symbolique qu’on pourrait le penser : Deku avait en effet pu reconsidérer son rêve de devenir un héros grâce à All Might et son don du One For All au début du manga. Et à présent qu’il a perdu l’Alter, l’ancien numéro 1 revient pour lui offrir à nouveau les moyens de réaliser son objectif, cette fois avec du matériel de soutien.

Évidemment, les fans ont déjà fait part de leur émotion sur les réseaux sociaux, comme cet internaute sur X/Twitter : “ET IL PEUT TOUJOURS TENIR LE RYTHME AVEC TOUT LE MONDE, C’EST JUSTE PARFAIT !!!” Une remarque qu’on retrouve chez de nombreux autres fans : “ILS VONT CONTINUER À SE BATTRE ET MAINTENANT DEKU PEUT ÊTRE À LEURS CÔTÉS À NOUVEAU, ARRÊTEZ, JE PLEURE“

Le final semble en effet déjà plaire aux lecteurs de My Hero Academia, qui ont aussi félicité l’auteur : “Horikoshi a FAIT FORT. Il a tout ramené au début et a fini sur la meilleure conclusion de manga de ces dix dernières années. Rien à redire. Juste parfait.”

Le chapitre 430 de My Hero Academia sortira officiellement le 4 août 2024, et sera accompagné de l’annonce de nouveaux projets de Kohei Horikoshi.