My Hero Academia : le père de Deku apparaît-il dans le chapitre 430 ?

Parmi toutes les questions que l’on pouvait se poser concernant le dernier chapitre de My Hero Academia, celle du père de Deku était probablement l’une des plus attendues par les fans.

Maintenant que le chapitre 430 de My Hero Academia est sorti, nous devons nous faire à l’idée que les aventures de Deku et des élèves du lycée Yuei (ou UA) sont terminées. Tomura Shigaraki et All For One ont été vaincus, le monde est sauvé, et Kohei Horikoshi, le créateur du manga, va passer à autre chose dans sa vie, mettant ainsi fin à une épopée qui aura duré une décennie.

Et parmi les questions auxquelles My Hero Academia devait répondre avant sa fin, beaucoup espéraient pouvoir enfin rencontrer le père de Deku. Bien que brièvement mentionné, il a été absent pendant toute l’histoire.

Le chapitre 430 du manga était donc la dernière chance pour que Deku puisse rencontrer son père, les fans attendant ce moment depuis le début du récit.

Le père de Deku apparaît-il dans My Hero Academia ?

Le père de Deku n’apparaît pas dans le chapitre 430 de My Hero Academia. Il n’apparaît jamais dans le manga, du début à la fin.

MANGA Plus

Il n’est même pas mentionné à la toute fin, car le dernier chapitre se concentre sur le saut dans le temps, nous montrant ainsi ce que Deku et les autres sont devenus huit ans après l’épilogue. On voit qu’il marche sur les pas de son idole, étant lui-même devenu une source d’inspiration pour Dai, un jeune garçon qui tout comme lui au même âge, aspire à devenir un super-héros. Deku reçoit également un cadeau d’All Might, qui a pu mettre au point un équipement grâce aux données récupérées lors de son dernier combat contre All For One.

All Might indique que Katchan et les anciens camarades de classe du protagoniste ont aidé à financer ce présent, qui a été fabriqué par Mei Hatsume et d’autres chercheurs étrangers. Puis, pour finir, nous voyons Deku de nouveau en action en tant que héros professionnel, et une grande image avec tous ses amis de la Seconde A, suggérant ainsi qu’ils continuent tous à lutter pour la justice.

Kohei Horikoshi avait promis que le père de Deku apparaîtrait

Kohei Horikoshi, le créateur de My Hero Academia, avait clairement annoncé que nous verrions le père absent de Deku à un moment donné. “Le père de Deku sera révélé dans le futur,” avait-il déclaré à la foule du San Diego Comic-Con en 2018.

Mais il semblerait que le mangaka ait changé d’avis depuis. Nous connaissons son nom, Hisashi Midoriya, et qu’il dispose d’un Alter lui permettant de cracher du feu, mais nous n’avons pas beaucoup plus d’informations sur le père du héros. Quand Kohei a fait ce commentaire, My Hero Academia n’était publié que depuis quatre ans. Le premier film de la franchise allait sortir et la popularité de l’œuvre était sur le point d’exploser.

Cela fait maintenant dix ans que le manga est publié, et bien que nous ne sachions pas exactement pourquoi l’auteur a fini par ignorer ce point de l’intrigue, le rasoir d’Occam nous donne une réponse simple : cela a cessé d’avoir de l’importance. Les intrigues de My Hero Academia étaient plus intéressantes sans avoir besoin de dériver vers ce sujet, tout comme cela n’était plus nécessaire pour la croissance globale de Deku.

Deku a trouvé une nouvelle figure paternelle en la personne d’All Might

Bien que ne pas voir Hisashi puisse être décevant pour certains, l’histoire n’en a pas vraiment souffert. Nous avons vu Deku se développer pour devenir un protagoniste confiant, raisonné et héroïque qui défie Shigaraki sans hésitation.

Bones

Cela a été rendu possible grâce à ses pairs et camarades de classe, mais aussi grâce à All Might. L’ancien “symbole de la paix” est passé de modèle à mentor pour Deku, remplaçant ainsi la figure paternelle qui était jusque-là absente de la vie du protagoniste.

All Might se soucie de Deku et lui fournit des leçons et des encouragements lorsqu’il en a besoin. Il croit en lui et ce dès le départ, comme en témoigne le fait de lui avoir confié One For All, puisque Deku n’a pas d’Alter au départ.

Hisashi n’est donc plus vraiment nécessaire en tant que présence paternelle, avec All Might qui apparaît de plus en plus comme un père de substitution au fil de l’intrigue.

My Hero Academia est peut-être terminé sous forme de manga, mais n’ayez crainte, la franchise continue, que ce soit avec le prochain film d’animation My Hero Academia : You’re Next, ou encore avec la saison 7 de l’anime.