My Hero Academia chapitre 407 spoilers : l’origin story d’All For One ?

Le chapitre 407 de My Hero Academia s’apprête à sortir, et comme d’habitude, les spoilers du chapitre du manga sont là !

My Hero Academia attire l’attention de tous en raison du combat en cours entre All For One et les héros de Yuei. Après avoir causé beaucoup de problèmes aux héros, le grand vilain a finalement trouvé un adversaire à sa taille.

Bakugo était absent du manga pendant très longtemps. Mais après presque un an hors des radars, la tête brûlée du lycée a finalement fait son retour explosif dans l’histoire. Après avoir guéri de sa blessure, le jeune homme est retourné sur le champ de bataille pour combattre le puissant All For One.

Il va de soi que l’affronter n’est pas une tâche facile, mais c’est dans la difficultés que les héros en herbe de My Hero Academia brillent. Et Bakugo n’a pas fait exception, réveillant de nouvelles capacités. À présent, les lecteurs n’attendent plus qu’une chose : savoir ce que le prochain chapitre révélera.

Quand sort le chapitre 407 de My Hero Academia ?

Le chapitre 407 de My Hero Academia sera disponible le 19 novembre sur Manga Plus, dès 16h en France.

Les spoilers du chapitre 407 de My Hero Academia suggèrent l’origin story d’All For One

Le chapitre 407 de My Hero Academia pour le moment intitulé “Paranormal Orphan” en anglais (“orphelin paranormal“), commence en montrant une femme enceinte. Elle a été exposée à une maladie mortelle un an auparavant, qui a causé une étrange tumeur sur son bras gauche. Cependant, elle n’a pas eu l’occasion de le remarquer car, étant enceinte de jumeaux, toute son énergie était consommée par eux.

“Les 85 millions d’exemplaires de My Hero Academia se répartissent en 50 millions au Japon et 35 millions dans le reste du monde.”

Après avoir donné naissance aux deux nourrissons, la dame est immédiatement décédée au bord de la rivière. La tumeur qui était apparue sur son bras gauche a également disparu mystérieusement. La case suivante nous montre alors le bébé All For One, né avec un trou dans la main. Soudain, plusieurs rats viennent manger les nouveau-nés et le corps sans vie de la dame. Mais avant qu’ils ne puissent s’approcher des bébés, le courant de la rivière les emporte.

Le bébé lumineux est arrivé dans ce monde un an plus tard, mais cette fois en Chine. Cependant, ce n’étaient pas seulement les nourrissons qui étaient bénis avec de nouveaux pouvoirs, mais aussi ceux qui n’avaient pas encore atteint la puberté. Selon les études, un nouvel ajout a été fait aux gènes humains. Cependant, cette information ne peut pas être divulguée au public car elle provoquerait la panique. Plusieurs années plus tard, nous voyons un jeune All For One capturé par un groupe de personnes.

Le groupe croit qu’il est un orphelin paranormal et que ce n’est pas une bonne idée de s’approcher de lui car il est infecté. Au début, All For One semble être un enfant normal qui a peur, mais bientôt, son alter s’éveille, et chaque membre du groupe est tué. Il est ensuite révélé qu’All For One avait volé ces pouvoirs à sa mère décédée, et que depuis le début, il avait décidé de régner sur le monde. Ainsi, les personnes qu’il ne considère pas comme précieuses pour lui sont tuées.

