La fenêtre de sortie de la saison 2 de My Happy Marriage dévoilée dans un nouveau trailer

Miyo et Kiyoka vont bientôt faire leur grand retour sur Netflix, la plateforme ayant enfin dévoilé la fenêtre de sortie de la saison 2 tant attendue de l’anime My Happy Marriage.

Après une première saison sortie en juillet 2023, My Happy Marriage s’est rapidement imposé comme un des meilleurs animes de l’été sur Netflix, voire même comme l’un des incontournables de l’année dernière.

Adapté du manga éponyme d’Akumi Agitogi et Rito Kohsaka, My Happy Marriage était initialement une série de light novels écrite par Agitogi et illustrée par Tsukiho Tsukioka. L’anime est quant à lui réalisé par Kinema Citrus, un studio d’animation connu notamment pour les adaptations de Made in Abyss ou encore The Rising of the Shield Hero.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et alors que beaucoup étaient impatients de découvrir la suite des aventures de Miyo Saimori et Kiyoka Kudo, le jeune couple va enfin revenir sur nos écrans l’année prochaine, Netflix ayant annoncé dans une nouvelle bande-annonce que la saison 2 de My Happy Marriage est prévue pour janvier 2025.

Cette bande-annonce inédite de My Happy Marriage nous montre que la jeune Miyo est loin d’être au bout de ses peines, puisqu’elle va devoir faire face à une nouvelle épreuve de taille dans la suite de l’anime, à savoir ses beaux-parents. Et de ce que l’on peut voir dans la vidéo, la mère de Kiyoka ne sera pas tendre avec la protagoniste, qui sera de nouveau poussée dans ses retranchements.

L’article continue après la publicité

Mais fidèle à elle-même, la jeune héroïne va tout faire pour le bien de son époux, continuant ainsi à se dépasser et à dévoiler son véritable potentiel. Mais de nombreuses surprises attendent Miyo dans cette saison à venir, à l’instar de cet homme mystérieux qui se présente comme étant son père à la fin de la bande-annonce.

L’article continue après la publicité

Netflix

Car pour rappel, la saison 1 de My Happy Marriage nous a révélé que Miyo était la fille de Shinichi Saimori et Sumi Usuba. La famille Usuba est réputée pour ses membres possédant des pouvoirs spéciaux, comme la vision onirique de Miyo, mais comme tout le monde pensait que cette dernière n’avait pas hérité des pouvoirs de sa mère, personne ne lui accordait d’importance.

L’article continue après la publicité

Cependant, on a appris que les pouvoirs de Miyo avaient en réalité été scellés par sa mère. Et maintenant qu’ils se sont révélés, la jeune femme risque bien d’être convoitée par de nombreuses familles désirant mettre la main sur elle et ses capacités hors du commun.

En attendant la saison 2 de My Happy Marriage, vous pouvez consulter notre liste de tous les animes de l’automne 2024 afin de ne pas manquer les nouveautés du moment, ainsi que notre sélection des meilleurs animes attendus pour 2025.

L’article continue après la publicité