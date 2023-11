Une musique de l’Attaque des Titans spoil la fin de l’anime depuis 10 ans

La fin de l’Attaque des Titans est déchirante. Mais saviez-vous que la bande originale de l’anime l’avait spoil il y a une décennie ?

L’Attaque des Titans – ou Shingeki no Kyojin en japonais – est l’œuvre brillante de Hajime Isayama et a marqué l’histoire. Les rebondissements de l’œuvre, en manga comme en anime, nous ont fait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur l’histoire à de nombreuses reprises.

Dès le premier jour, la série a apporté plusieurs éléments qui ont maintenu l’excitation des fans pendant des années. Ces éléments impliquaient souvent des scènes ou des bandes-son qui laissaient présager quelque chose de grand.

L’un de ces foreshadowings les plus impressionnants nous vient tout droit de la première saison de l’anime, ou les paroles d’une musique en disaient déjà long sur la fin tragique de l’Attaque des Titans.

La bande originale de la saison 1 de l’Attaque des Titans racontait la fin de la série

l’Attaque des Titans est évidemment connue pour son récit tortueux, mais n’oublions pas que la série comporte aussi une bande son inoubliable. De plus, les différentes musiques qui ont accompagné Eren, Mikasa et leurs amis n’ont pas pour seul but de rythmer le récit ou d’altérer notre humeur : elles peuvent parfois présager d’événements qui arrivent bien plus tard dans l’œuvre.

En effet, il existe une piste de l’OST intitulée ‘Call Your Name’. Cette musique est entendue à la fin de l’épisode 6 de la saison 1, qui raconte la dernière journée d’Annie avant la bataille du district de Stohess. Néanmoins, les paroles de ‘Call Your Name’ n’ont en fait rien à voir avec Annie, mais semblent plutôt présager du futur funeste d’Eren Jäger.

Dans les paroles, on retrouve quelques lignes troublantes lorsqu’on connait la fin de l’histoire. En effet, il est difficile de ne pas imaginer que ces dernières reflètent tout bonnement les pensées du protagoniste Eren à la toute fin de son aventure.

“Je souhaiterais pouvoir être avec elle jusqu’à mon dernier jour” est l’une de ses phrases qui fait immédiatement mouche. Dans le final, nous avons vu comment Eren ne voulait jamais que Mikasa l’oublie, et que tout ce qu’il souhaitait était de passer sa vie avec elle.

Dans le final, nous voyons également le rêve d’une vie paisible d’Eren et Mikasa, reflétée par les paroles de la chanson : “Nous rêvions d’une nouvelle vie, quelque part où nous serions en paix.” Enfin, “Tout ce que je sais, c’est que ma vie est foutue” laisse clairement entendre la fin déchirante d’Eren.

Après le final, Isayama a déclaré que la fin de la série était gravée dans le marbre depuis le début de l’aventure. L’auteur avait cette fin en tête depuis le début, il est donc compréhensible que cette chanson de la saison 1 préfigure les événements finaux de l’histoire.

Eren et Mikasa éprouvaient des sentiments l’un pour l’autre depuis l’enfance, mais ils n’ont jamais voulu les accepter publiquement ou devant l’autre. Quand Mikasa a admis qu’elle aimait Eren, ce dernier ne lui a pas répondu favorablement car il savait déjà ce que serait leur histoire. Après tout, il était celui qui avait tout commencé et dirigé le Titan Souriant vers la maison des Jäger pour qu’il puisse manger sa mère.

En outre, à mesure que l’histoire avançait, nous réalisons également qu’Eren savait dès le début qu’Armin deviendrait finalement le Titan Colossal après avoir mangé Bertholdt. À part ça, il savait aussi qu’il mourrait des mains de son amour, Mikasa.

Il voulait la liberté pour les Eldiens, mais il savait déjà qu’il ne serait pas capable de le faire car il était coincé dans une boucle temporelle, et en sortir ne serait pas possible. Par conséquent, il s’est intentionnellement sacrifié pour qu’Eldia et ses amis puissent mener une vie paisible.

